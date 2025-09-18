Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Χρήστο Κόντη

Ο Παναθηναϊκός μετά το διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια προχώρησε στη συμφωνία με τον Χρήστο Κόντη.

Ο Παναθηναϊκός γύρισε και επίσημα σελίδα μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Ρουί Βιτόρια, ανακοινώνοντας την επιστροφή του Χρήστου Κόντη στην ομάδα.

Όπως γράφε το SPORT24, η “πράσινη” ΠΑΕ ανακοίνωσε την Πέμπτη (18/09) την πρόσληψη του Χρήστου Κόντη, ο οποίος θα αναλάβει την αποστολή ανάκαμψης των πράσινων στα προσεχή παιχνίδια, αρχής γενομένης από το ντέρμπι της Κυριακής (21/09) με τον Ολυμπιακό.

Ο Κόντης ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό, ενώ πριν από δύο χρόνια ανέλαβε το τριφύλλι μετά την φυγή του Τερίμ, οδηγώντας το στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον Άρη.

Θυμίζουμε ότι στις 25 του μήνα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Γιούνγκ Μπόις στην Ελβετία για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Έλληνα προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024! Και βέβαια είναι η τρίτη παρουσία του στο τεχνικό τιμ, αφού από το καλοκαίρι του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023 ήταν πρώτος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε την προπονητική σε ηλικία 36 ετών ως βοηθός προπονητή στον ΑΠΟΕΛ. Ακολούθησε η Αλ Νασρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τη σεζόν 2017-18 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό και στο τέλος της περιόδου ανέλαβε πρώτος προπονητής για ενάμισι μήνα. Το 2019 πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη Χατά, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο. Τον Φεβρουάριο του 2024 ανέλαβε την ομάδα του Βόλου, προτού συνεργαστεί με την ομάδα μας.

Καλωσορίζουμε τον Χρήστο ξανά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!”