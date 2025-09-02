Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Βισέντε Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Βισέντε Ταμπόρδα, με τον 24χρονος Αργεντινό μεσοεπιθετικό να αποτελεί την 11η καλοκαιρινή μεταγραφή των “πράσινων”.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και με τη βούλα από το βράδυ της Τρίτης (02/09).

Οπως αναφέρει το Sport24.gr το “τριφύλλι” ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού, ο οποίος αποτελεί την 11η καλοκαιρινή μεταγραφή της ομάδας μετά τους Κυριακόπουλο, Τσιριβέγια, Τουμπά, Λαφόν, Κότσαρη, Ζαρουρί, Καλάμπρια, Σάντσες, Πάντοβιτς και Ντέσερς.

Αυτή μάλιστα ήταν και η τελευταία κίνηση του Παναθηναϊκού στο θερινό μεταγραφικό παζάρι.

Ο 24χρονος έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/09) στην Αθήνα και το SPORT24 ήταν στο “Ελ Βενιζέλος” για να υποδεχθεί τον νέο μεσοεπιθετικό των “πράσινων”.

O Ταμπόρδα (1,78μ.) υπέγραψε μέχρι το 2029 κι επέλεξε το νούμερο 20 στη φανέλα του.

Ο Λατινοαμερικάνος επιτελικός μέσος κι εξτρέμ αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Μπόκα και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Πλατένσε, με την οποία κατέκτησε το τελευταίο Απερτούρα στην Αργεντινή, έχοντας σε 15 εμφανίσεις 4 γκολ και μία ασίστ.

Συνολικά την αγωνιστική περίοδο 2024-25 έπαιξε σε 23 ματς με απολογισμό έξι γκολ και μία ασίστ σε 1.702′.