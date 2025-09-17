Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0: Με το δεξί οι πράσινοι στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Ο Σίριλ Ντέσερς άνοιξε λογαριασμό με τα “πράσινα”, δίνοντας τη νίκη στον Παναθηναϊκό με 1-0 απέναντι στην Athens Kallithea. Πρεμιέρα με τρίποντο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για το “τριφύλλι”, που πηγαίνει με λίγο μεγαλύτερη ηρεμία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός έβαλε στοπ στα δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα στη Stoiximan Super League, επικρατώντας με 1-0 της Athens Kallithea στη Λεωφόρο.

Ο Σίριλ Ντέσερς στο ντεμπούτο του ως βασικός με το “τριφύλλι”, του έδωσε με το παρθενικό του γκολ το τρίποντο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τελείωμα σε κενή εστία στο 30′ μετά από εκπληκτικό σλάλομ του Τετέ.

Όπως γράφει το SPORT24, οι “πράσινοι” απώλεσαν πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουν περισσότερα τέρματα, ενώ ο Λαφόν όποτε χρειάστηκε ύψωσε τείχος διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Ο Παναθηναϊκός τη 2η αγωνιστική έχει ρεπό λόγω Ευρώπης και την 3η παίζει εκτός έδρας με τον Ατρόμητο, ενώ η Athens Kallithea υποδέχεται τον ΟΦΗ (24/09, 15:00).