Παναθηναϊκός – Ατρόμητος: Η παρακάμερα με τις ομιλίες των Μπακασέτα και Κόντη για τον Μπάλντοκ

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε την Δευτέρα (6/10) την παρακάμερα από την αναμέτρηση του στην Λεωφόρο κόντρα στον Ατρόμητο, με τις συγκινητικές ομιλίες των Χρήστου Κόντη και Τάσου Μπακασέτα με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ να ξεχωρίζουν.

Η Ευρώπη πλήγωσε την περασμένη Πέμπτη τον Παναθηναϊκό με την εντός έδρας ήττα (1-2) που υπέστη από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο Europa League, όμως το βράδυ της Κυριακής (5/10) οι πράσινοι δεν ήταν διατεθειμένοι να αποχωρήσουν από το χορτάρι χωρίς να έχουν πάρει το τρίποντο.

Απέναντι στον Ατρόμητο, όπως γράφει το SPORT24, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, είχαν ένα έξτρα κίνητρο πέρα από το προφανές, το βαθμολογικό, και αυτό δεν ήταν άλλο από το να τιμήσουν τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ από τη στιγμή που στις 9 Οκτωβρίου θα συμπληρωθεί ακριβώς ένας χρόνος από τον τραγικό θάνατό του σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Τα κατάφεραν αφού επιβλήθηκαν 1-0 με το γκολ του Τσέριν, με την πράσινη ΠΑΕ να δημοσιεύει την Δευτέρα (6/10) την παρακάμερα της αναμέτρησης κόντρα στον Ατρόμητο και να ξεχωρίζουν οι ομιλίες των Χρήστου Κόντη και Τάσου Μπακασέτα στα αποδυτήρια, όπου τόνισαν σε όλους την αναγκαιότητα κατάκτησης της νίκης.

“Και μην ξεχνάτε, σήμερα είναι μία ξεχωριστή ημέρα και ένα ξεχωριστό παιχνίδι, πρέπει να πάρουμε τη νίκη για να την αφιερώσουμε στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ. Πάμε παιδιά”‘, είπε στην ομιλία του προς τους παίκτες ο Χρήστος Κόντης ενώ ο κάπτεν του τριφυλλιού Τάσος Μπακασέτας τόνισε με πάθος:

“Παιδιά, όπως πολλοί από εσάς ξέρετε, σχεδόν έναν χρόνο πριν δεν χάσαμε απλά έναν συμπαίκτη αλλά έναν φίλο. Ακόμη πονάει, ειδικά τους ανθρώπους που μοιραστήκαμε τα ίδια αποδυτήρια με εκείνον.

Το μίνιμουμ που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να νικήσουμε αυτό το παιχνίδι και να αφιερώσουμε αυτή τη νίκη σε εκείνον και στην οικογένειά του. Είμαστε ενωμένοι, θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι ως ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητη. Πάμε”.