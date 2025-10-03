Παναθηναϊκός: Δεν προπονήθηκε ο Ντέσερς, δύσκολα με Ατρόμητο

Παναθηναϊκός: Δεν προπονήθηκε ο Ντέσερς, δύσκολα με ΑτρόμητοΔιαβάζεται σε 1'
Ο Σιρίλ Ντέσερς δεν προπονήθηκε ούτε την Παρασκευή και δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο για την Stoiximan Super League την Κυριακή.
- 03 Οκτωβρίου 2025 15:11
Στο παρελθόν ανήκει το παιχνίδι με την Γκόου Αχέντ Ίγκλς για το Europa League για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ξεκίνησε την Παρασκευή (03/10) την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο την Κυριακή (05/10, 21:30) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Σιρίλ Ντέσερς, όπως γράφει το SPORT24, δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα των πράσινων και ως εκ τούτου η συμμετοχή του στον αγώνα με τους Περιστεριώτες κρίνται πολύ δύσκολη. Αντίθετα, κανονικά προπονήθηκε ο Ρενάτο Σάντσες.