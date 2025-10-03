Παναθηναϊκός: Δεν προπονήθηκε ο Ντέσερς, δύσκολα με Ατρόμητο

Ο Σιρίλ Ντέσερς δεν προπονήθηκε ούτε την Παρασκευή και δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο για την Stoiximan Super League την Κυριακή.

Στο παρελθόν ανήκει το παιχνίδι με την Γκόου Αχέντ Ίγκλς για το Europa League για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ξεκίνησε την Παρασκευή (03/10) την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο την Κυριακή (05/10, 21:30) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Σιρίλ Ντέσερς, όπως γράφει το SPORT24, δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα των πράσινων και ως εκ τούτου η συμμετοχή του στον αγώνα με τους Περιστεριώτες κρίνται πολύ δύσκολη. Αντίθετα, κανονικά προπονήθηκε ο Ρενάτο Σάντσες.