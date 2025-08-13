Παναθηναϊκός: Εκτός από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ ο Τζούριτσιτς

Άσχημα τα νέα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Φιλίπ Τζούριτσιτς δεν θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς κόντρα στη Σαχτάρ.

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει για την Κρακοβία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ στον επαναληπτικό του 0-0 του ΟΑΚΑ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League (14/8, 21:00, COSMOTE SPORT 2 HD, LIVE από το SPORT24).

Μία ευχάριστη και μια δυσάρεστη είδηση για τον Ρουί Βιτόρια. Από τη μία, ο Φώτης Ιωαννίδης ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του και θα είναι διαθέσιμος για την κρίσιμη ρεβάνς.

Αντίθετα, όπως αναφέρει το SPORT24, εκτός αποστολής έμεινε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα στη γάμπα πριν από το πρώτο παιχνίδι, έσφιξε τα δόντια και έπαιξε. Αλλά, παρότι πήγε συντηρητικά όλη την εβδομάδα στις προπονήσεις, οι πόνοι επέμεναν και έτσι έμεινε εκτός αποστολής.

Κατά πάσα πιθανότητα αντικαταστάτης του στο αριστερό άκρο αναμένεται να είναι ο Ανάς Ζαρουρί. Πάντως, υπάρχει και η περίπτωση να ξεκινήσει ο Τετέ στα δεξιά και να περάσει ο Πελίστρι στα αριστερά, σε θέση που είχε παίξει στη μεγαλύτερη διάρκεια της περσινής σεζόν.