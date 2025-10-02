Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2: Ήττα σοκ με ανατροπή από τους Ολλανδούς στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο ΟΑΚΑ, όμως ο Σμιντ με δύο γκολ σε επτά λεπτά ξέρανε τους πράσινους, κάνοντας την ανατροπή για την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού πήρε αρνητική τροπή το βράδυ της Πέμπτης (02/10), με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να γνωρίζει την ήττα από τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, παρότι προηγήθηκε στο σκορ. Οι Ολλανδοί, με πρωταγωνιστή τον Σμιντ, έκαναν την ανατροπή μέσα σε επτά λεπτά και πανηγύρισαν την πρώτη τους ευρωπαϊκή νίκη με σκορ 2-1.

Οι “πράσινοι” μπήκαν στο παιχνίδι με μεγάλη διάθεση και κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργώντας πλήθος ευκαιριών. Η ομάδα του Κόντη κατέγραψε 18 τελικές προσπάθειες, από τις οποίες οι έξι ήταν στην εστία. Ο Τετέ ήταν αυτός που είχε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό, με τη βοήθεια των Κυριακόπουλου και Ζαρουρί, αλλά οι τελικές προσπάθειες σταμάτησαν είτε πάνω στον τερματοφύλακα Ντε Μπουσέρ, είτε στην άμυνα των φιλοξενούμενων.

Όπως γράφει το SPORT24, η πιο σημαντική ευκαιρία ήρθε στο 45+1′, όταν ο Τετέ επιχείρησε δυνατό πλασέ από μακρινή απόσταση, αλλά ο Βέλγος γκολκίπερ αντέδρασε εξαιρετικά και κράτησε το μηδέν για τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός συνέχισε την πίεση, καταφέρνοντας να ανοίξει το σκορ στο 55’ με κεφαλιά του Σβιντέρσκι, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Τετέ. Ωστόσο, η αντίδραση των Ολλανδών ήταν άμεση. Στο 74’, ο Τζούριτσιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, με τον Ντε Μπουσέρ να αποκρούει σε εξαιρετική φάση.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς ισοφάρισε στο 75′ με προβολή του Σμιντ, μετά από σέντρα του Τζέιμς, και ο Παναθηναϊκός βρέθηκε ξαφνικά σε δύσκολη θέση. Το ΟΑΚΑ σίγησε όταν, μόλις επτά λεπτά μετά, ο Σμιντ με νέα προβολή έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ, κάνοντας το 2-1 και χαρίζοντας στους Ολλανδούς την πρώτη τους ευρωπαϊκή νίκη.

Ο Παναθηναϊκός, παρά την κυριαρχία του στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του και έφυγε με άδεια χέρια από το ΟΑΚΑ. Η έλλειψη καθαρής αντίδρασης και το γεγονός ότι οι παίκτες δεν εκμεταλλεύτηκαν τις πολλές ευκαιρίες, έδωσαν τη νίκη στη Γκόου Αχέντ Ιγκλς, η οποία, παρότι είχε περιορισμένες ευκαιρίες, κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις κρίσιμες στιγμές του αγώνα και να κάνει την ανατροπή.