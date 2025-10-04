Παναθηναϊκός: H αποστολή για την αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο

Αυτή είναι η αποστολή που επέλεξε ο Χρήστος Κόντης για την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του το απόγευμα του Σαββάτου για την αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο (5/10, 21:30, COSMOTE SPORT 1 HD, LIVE SPORT24) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μια σημαντική αναμέτρηση και για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους, από τη στιγμή που οι πράσινοι έχουν μείνει ήδη πολύ πίσω από την κορυφή του πρωταθλήματος, ενώ θέλουν να γυρίσουν και το κλίμα μετά την ήττα-σοκ από την Γκο Αχέντ Ιγκλς το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντέσερς και Πελίστρι, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής. Διαθέσιμοι όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού.

Υπενθυμίζουμε ότι η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο είναι κεκλεισμένων των θυρών, έπειτα από την τιμωρία του Παναθηναϊκού από τη ΔΕΑΒ για τα όσα συνέβησαν στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά στον Βόλο.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος.