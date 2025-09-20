Παναθηναϊκός: Η αποστολή των πράσινων για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστή την αποστολή που θα έχει στη διάθεσή του ο Χρήστος Κόντης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Γνωστή έγινε η πρώτη αποστολή του Χρήστου Κόντη. Χωρίς τον τραυματία Πελίστρι οι επιλογές του Έλληνα τεχνικού για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό (21:00, COSMOTE 1HD, LIVE από το SPORT24).

Επίσης έμεινε εκτός ο Μπρέγκου, που είχε συμπεριληφθεί στο μεσοβδόμαδο ματς των πράσινων για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson κόντρα στην Athens Kallithea, αλλά και ο Γερεμέγεφ.

Όπως αναφέρει το SPORT24, η προετοιμασία των πράσινων ολοκληρώθηκε απόψε με προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης”. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πελίστρι.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που απαρτίζουν την αποστολή για τον αγώνα.

Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος.