Παναθηναϊκός: Η κομβική απόφαση του Βιτόρια για τον πρωτάρη

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ (07/08, 21:00, COSMOTE Sport 1 και Live SPORT24) με στόχο την πρόκριση στα playoffs του Europa League. Τα πλάνα του Βιτόρια για την ενδεκάδα.

Τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει ποιοτικούς αντιπάλους. Πρόπερσι ήταν Μαρσέιγ και Μπράγκα, πέρυσι Άγιαξ και Λανς, πριν το συναπάντημα με την Φιορεντίνα στα νοκ άουτ του Confernece League.

Στη φετινή διαδικασία ήρθε πρώτα το εμπόδιο της Ρέιντζερς, το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να ξεπεράσει και απόψε απέναντι του θα βρει μια ακόμη πιο ποιοτική ομάδα, τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (07/08, 21:00, COSMOTE Sport 1 και Live SPORT24). Έχει συνηθίσει το καλοκαιρινό του… μονοπάτι να είναι δύσβατο, αλλά όπως πολύ σωστά λέει ο Ρουί Βιτόρια, δεν υπάρχει χρόνος για μοιρολατρίες.

Όπως γράφει το SPORT24, οι πράσινοι πρέπει να πιστέψουν στη δουλειά που έχουν κάνει το προηγούμενο διάστημα και να επενδύσουν στην καλή εικόνα που έδειξαν στις δύο αναμετρήσεις με τους Σκωτσέζους, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ούτως ή άλλως γνωρίζουν πως δεν είναι το φαβορί στις δύο συναντήσεις με τους Ουκρανούς και θα πρέπει να παρουσιαστούν αλάνθαστοι και άκρως αποτελεσματικοί για να μπορέσουν να πάρουν την πρόκριση.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, πάντως, θεωρεί – έχοντας μελετήσει τον αντίπαλο – πως η Σαχτάρ είναι μια ομάδα η οποία διαθέτει μεγάλη ατομική και ομαδική ποιότητα, αλλά έχει παράλληλα αδυναμίες και ο Παναθηναϊκός έχει και την ποιότητα και τον τρόπο για να τις εκμεταλλευτεί. Αδυναμίες που αφορούν κυρίως το build up των Ουκρανών και απέναντι σ’ αυτές τις καταστάσεις ο Παναθηναϊκός έδειξε να είναι “διαβασμένος” καλά στα δύο ματς με τη Ρέιντζερς.

Στην αναμέτρηση με τους Ουκρανούς στο ΟΑΚΑ, το τριφύλλι με τη βοήθεια των οπαδών του (αναμένονται περίπου 25.000) θα προσπαθήσει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει το δικαίωμα να έχει αυξημένες πιθανότητες πρόκρισης, ενόψει του αγώνα ρεβάνς στην Κρακοβία σε μια εβδομάδα από τώρα.

Τα δεδομένα για την ενδεκάδα

Σ’ ένα ματς στο οποίο ο Ρουί Βιτόρια αν και φύσει αισιόδοξος, θα ήθελε να έχουν εξελιχθεί αλλιώς τα πράγματα τις προηγούμενες ημέρες. Μετά την εδώ και μια εβδομάδα γνωστή απουσία του Φώτη Ιωαννίδη και την απρόσμενη εξέλιξη με την περίπτωση του Αουρέλιο Μπούρα, ο Παναθηναϊκός θα χάσει και τον δεύτερο κατά σειρά αρχηγό του Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος θα μείνει εκτός αγώνα (και εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα ματς με τη Σαχτάρ) λόγω τραβήγματος στον οπίσθιο μηριαίο.

Κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να τοποθετήσει στη θέση του επιθετικού χαφ ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ξανά φέτος σε επίσημο ματς σε αυτή τη θέση. Υποψήφιοι μοιάζουν να είναι κυρίως οι Τζούριτσιτς και Τσέριν, αν και το προηγούμενο διάστημα είχε χρησιμοποιηθεί εκεί υπό προϋποθέσεις και ο Τετέ.

Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι πως υπολογίζεται κανονικά ο Μανώλης Σιώπης, ενώ συμπεριλήφθηκε κανονικά στη λίστα και στην αποστολή ο Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος είναι μια επιπλέον λύση για τη θέση του επιθετικού χαφ, όμως έχει κάνει ελάχιστες προπονήσεις μαζί με την ομάδα.

Το ζήτημα είναι αν ο Ρουί Βιτόρια θα επιδιώξει να έχει μια πολύ πιο συμπαγή τριάδα στη μεσαία γραμμή με τον Σλοβένο ή θα προτιμήσει έναν πολύ πιο επιθετικό προωθημένο χαφ (με τον Τετέ) στην αποψινή αναμέτρηση με τους Ουκρανούς. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ερωτηματικά της ενδεκάδας και ανάλογα με το ποιος θα συμπληρώσει την τριάδα στα χαφ, θα εξαρτηθεί και ποιοι θα επιλεγούν για τα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Από εκεί και πέρα, σχεδόν σίγουροι για το βασικό σχήμα θα πρέπει να θεωρούνται οι Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλος στην άμυνα, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς στην μεσαία γραμμή και Σβιντέρσκι στην επίθεση.

Μικρές πιθανότητες υπάρχουν για διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, την οποία είχε επιλέξει ο Πορτογάλος τεχνικός στο τελευταίο κομμάτι του δεύτερου αγώνα με την Ρέιντζερς.