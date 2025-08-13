Παναθηναϊκός: Κοντά σε συμφωνία οι πράσινοι με τη Μαρσέιγ – Τι ψάχνει ο Ουναχί

Ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο πως θέλει να φέρει πίσω τον Αζεντίν Ουναχί από τη Μασσαλία. Οι πράσινοι έχουν κάνει σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις τους με τη Μαρσέιγ. Προέκυψε όμως τώρα και ένας αστερίσκος αναφορικά με τα “θέλω” του παίκτη.

Στον Παναθηναϊκό, ως γνωστόν, έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι με την παρουσία του Αζεντίν Ουναχί την περασμένη σεζόν. Θεωρούν ότι είναι ένας παίκτης, που μπορεί να κάνει τη διαφορά μεσοεπιθετικά και έχουν πάρει την απόφαση να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια, προκειμένου να τον φέρουν ξανά στην Αθήνα από τη Μασσαλία.

Όπως γράφει το SPORT24, εξ αρχής η υπόθεση ήταν δύσκολη, δεδομένου ότι η Μαρσέιγ είχε θέσει συγκεκριμένες απαιτήσεις και προϋποθέσεις για να ανοίξει την πόρτα. Είναι αλήθεια, πως ο Παναθηναϊκός έχει καταγράψει πλέον πάρα πολύ σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις του με την Ολιμπίκ και όπως επισημαίνουν και στη Γαλλία τα δύο κλαμπ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, αφού οι πράσινοι φέρεται να έχουν φτάσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οκτώ fix και τα υπόλοιπα δύο με μπόνους.

Ωστόσο, ο αστερίσκος που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες από τη Γαλλία, αφορά τις προθέσεις του παίκτη. Ο δημοσιογράφος, Σεμπαστιάν Ντενί, φιλοξενήθηκε νωρίς το μεσημέρι σε podcast και ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός δεν αποτελεί προτεραιότητα του Ουναχί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά μία μακροχρόνια δέσμευση. Ο Ντενί, που έχει αποδείξει ρεπορταζιακά στο παρελθόν ότι έχει γνώση της υπόθεσης ανέφερε χαρακτηριστικά: “Για τον Ουναχί, είναι εκτός συζήτησης να δεσμευτεί μόνιμα στον Παναθηναϊκό, παρότι ο Παναθηναϊκός είναι πρόθυμος και έτοιμος να καταβάλει ένα ποσό που είναι κοντά στις απαιτήσεις της Μαρσέιγ“.

Ο Ντενί υποστήριξε ότι η διάθεση του Ουναχί να μην δεσμευτεί με ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο με το τριφύλλι, ουσιαστικά αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις στην περίπτωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό. Ο Ντενί είπε πως ο Ουναχί θα ήθελε ιδανικά να αγωνιστεί σε ένα από τα Top5 πρωταθλήματα της Ευρώπης, που είναι σαφώς πιο ανταγωνιστικά από το ελληνικό, για να αυξήσει τις πιθανότητές του να συμπεριληφθεί στην αποστολή της εθνικής Μαρόκου στο Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού.

Μία ομάδα που φαίνεται ότι παρακολουθεί την περίπτωση του Μαροκινού, είναι η Ζιρόνα, ωστόσο όπως παραδέχθηκε και ο Ντενί, αυτή τη στιγμή η Ζιρόνα δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της Μαρσέιγ, ούτε το μπάτζετ να καλύψει το κασέ του Μαροκινού μεσοεπιθετικού. Όσο φυσικά δεν βρίσκεται ομάδα από τις κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης να δελεάσει τον Ουναχί και να τα βρει με την Ολιμπίκ, τόσο θα αυξάνονται οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού, ο οποίος βέβαια μάλλον θα χρειαστεί να κάνει αρκετή υπομονή ακόμη.