Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα ο Καλάμπρια

Μετά το “si” του Ντάβιντε Καλάμπρια έρχεται κι η άφιξη του 28χρονου διεθνούς Ιταλού στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Η μεγάλη πρόκριση κόντρα στη Σαχτάρ δεν ήταν η μόνη θετική είδηση για τους φίλους του Παναθηναϊκού, καθώς λίγο μετά την εκτέλεση του Ντάνιελ Μαντσίνι “έσκασε” το σπουδαίο νέο για τον Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ο 28χρονος δεξιός μπακ είπε το πολυπόθητο “si” στους ανθρώπους του “τριφυλλιού” και πλέον η μετακίνησή του από τη Μίλαν στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού έχει πάρει τον δρόμο της. Ο διεθνής Ιταλός αναμένεται το Σάββατο (16/08) το βράδυ στην Αθήνα, με εκτιμώμενη ώρα άφιξης τις 23:00.

Από εκεί και πέρα, ο Ιταλός άσος θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετίας με τους “πράσινους”.

Οι απολαβές του Καλάμπρια θα φτάνουν τα 2.000.0000 ετησίως, κάτι που σημαίνει ότι μέχρι το 2028 που ολοκληρώνεται η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό θα λάβει 6.000.0000 ευρώ.