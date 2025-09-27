Παναθηναϊκός: Ο Σορτς προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και δήλωσε “παρών” για την πρεμιέρα της Euroleague

Ο Τι Τζέι Σορτς προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς το Σάββατο και ουσιαστικά δήλωσε “παρών” για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν, στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στη EuroLeague της σεζόν 2025/26 και η προπόνηση του Σαββάτου έκρυβε ένα πολύ ευχάριστο νέο για τον Εργκίν Αταμάν.

Oπως γράφει το Sport24.gr o Τι Τζέι Σορτς, που το προηγούμενο διάστημα είχε ταλαιπωρηθεί από βαριά ίωση, με συνέπεια να μην ακολουθήσει την πράσινη αποστολή στην Αυστραλία για το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”, προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς απόψε. Έβγαλε δηλαδή το κανονικό πρόγραμμα της ομάδας και ουσιαστικά τέθηκε στη διάθεση του κόουτς Αταμάν για το ματς με την Μπάγερν, την ερχόμενη Τρίτη στο ΟΑΚΑ (30/9, 21:15 Novasports 4HD, LIVE από το SPORT24)

Βέβαια, η τελευταία λέξη ανήκει στον Τούρκο τεχνικό για το πόσο και αν θα χρησιμοποιήσει τον Σορτς, στο πρώτο επίσημο ματς των πράσινων για τη νέα σεζόν, καθώς όπως είπαμε ο Αμερικανός σταρ το προηγούμενο διάστημα πέρασε μία αρκετά βαριά ίωση, με συνέπεια να περιοριστεί σε ατομικές προπονήσεις.

Από εκεί και πέρα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν και απόψε ο Τζέντι Οσμαν και ο Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι με τους Βαυαρούς, ενώ σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή του Τούρκου φόργουορντ θα κριθεί τις επόμενες δύο μέρες.