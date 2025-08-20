Παναθηναϊκός: Οι πράσινοι ενεργοποιούν τη “βόμβα” με Ρενάτο Σάντσες

Ο Ρενάτσο Σάντσες έρχεται στην Αθήνα και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να πυροδοτήσει τη “βόμβα” με τον Πορτογάλο κεντρικό χαφ.

Ο Παναθηναϊκός φέρνει τον Ρενάτσο Σάντσες στην Ελλάδα. Ο 28χρονος διεθνής Πορτογάλος χαφ αναμένεται άμεσα στην Αθήνα και το τριφύλλι είναι έτοιμο να πυροδοτήσει τη βόμβα με τον άσο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι πράσινοι έψαχναν άμεσα έναν παίκτη για να αντικαταστήσουν τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που συνεχίζει την καριέρα του στην Αραβία και ο εκλεκτός του Ρουί Βιτόρια, είναι ο Ρενάτο Σάντσες. Άλλωστε, οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί στην Μπενφίκα τη σεζόν έκρηξης του Σάντσες, το 2015/16, που έφερε εν συνεχεία τη μεταγραφή μαμούθ στην Μπάγερν, που έφτασε τα 35 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2016.

Φυσικά, η παρουσία του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο του Παναθηναϊκού έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να πειστεί ο Σάντσες να έρθει στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του SPORT24, ο παίκτης θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής, αφού πρώτα κυλήσουν όλα ομαλά με τις ιατρικές εξετάσεις.

Ο Σάντσες έχει συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι το 2027 και πέρυσι αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Μπενφίκα, έχοντας συνολικά 17 συμμετοχές (τέσσερις ως βασικός). Σε αυτό το διάστημα πέτυχε ένα γκολ σε πάνω από 400 λεπτά.

Είναι εξάλλου, 32 φορές διεθνής με την εθνική Πορτογαλίας, με την οποία κατέκτησε το Euro 2016 όντας βασικό στέλεχος, ενώ με τους Ίβηρες έχει πανηγυρίσει και το Nations League του 2019.