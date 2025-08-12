Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις του Βιτόρια ενόψει Σαχτάρ

Ο Βιτόρια προβληματίζεται για τις χαμένες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού και προσπαθεί να βρει λύσεις. Οι σκέψεις του ενόψει της ρεβάνς με τη Σαχτάρ και η επιστροφή του Φώτη Ιωαννίδη.

Η εμφάνιση του ΟΑΚΑ κόντρα στη Σαχτάρ, αφήνει στον Παναθηναϊκό αέρα αισιοδοξίας ενόψει της ρεβάνς της Κρακοβίας την Πέμπτη (14/8, 21:00, COSMOTE SPORT 2 HD, LIVE SPORT24). Οι πράσινοι, σε τρίτο κολλητό παιχνίδι σε ευρωπαϊκά προκριματικά ήταν καλύτεροι από την αντίπαλό τους, όμως δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν σε γκολ, με κορυφαία στιγμή το τετ-α-τετ του Κάρολ Σβιντέρσκι στο τελευταίο 10λεπτο του αγώνα.

Ο Ρουί Βιτόρια στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι του ΟΑΚΑ παρουσιάστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την προσπάθεια, αλλά και την εικόνα που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές του, όμως είναι πλέον ηλίου φαεινότερο το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο τελείωμα, στην τελική απόφαση/προσπάθεια. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δουλεύει πολύ πάνω σ’ αυτό το κομμάτι, ιδίως με τους επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές του.

Όλη η προσοχή, πάντως, έχει πέσει πάνω στον Φώτη Ιωαννίδη και στον αγώνα δρόμου που δίνει ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ούτως ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος για να ξεκινήσει στην Κρακοβία. Ο Ιωαννίδης είχε τραυματιστεί μετά τον επαναληπτικό με τη Ρέιντζερς, η πρώτη διάγνωση έκανε λόγω για θλάση στον προσαγωγό και απουσία 15 ημερών. Η αποθεραπεία, όμως, του Έλληνα φορ πήγε εξαιρετικά, μπήκε χθες σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και θα είναι διαθέσιμος στο πολύ κρίσιμο παιχνίδι.

Μια καθοριστική επιστροφή για τον Ρουί Βιτόρια, ιδίως από τη στιγμή που λείπει και ο δεύτερος αρχηγός Τάσος Μπακασέτας. Μπορεί ο Ιωαννίδης να μην είχε καλό παιχνίδι στο Άιμπροξ, αλλά στον επαναληπτικό του ΟΑΚΑ, παρότι δεν σκόραρε, ταλαιπώρησε πάρα πολύ με την πίεσή του τους Σκωτσέζους, βρέθηκε σε θέση βολής σε αρκετές περιπτώσεις, τα τελειώματά του ήταν καλά, αλλά έπεσε πάνω στο καλό βράδυ του αντίπαλου γκολκίπερ. Και δείχνει πιο πεισμωμένος από ποτέ…

Οι σκέψεις του Βιτόρια

Το βασικό δίλλημα του Ρουί Βιτόρια αφορά τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Εάν θα συνεχίσει ο Τετέ πίσω από τον επιθετικό ή θα χρησιμοποιήσει τον Τσέριν ως τρίτο χαφ, μαζί με τους “σίγουρους” Τσιριβέγια και Μαξίμοβιτς.

Η αλήθεια είναι ότι ο Τετέ ήταν από τους λίγους που υστέρησαν στο πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, αλλά οι εμπνεύσεις του Βραζιλιάνου και το απρόβλεπτο που μπορεί να δώσει στην επίθεση στην καλή του μέρα, είναι πιθανό να βάλουν τον Πορτογάλο τεχνικό σε δεύτερες σκέψεις.

Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή προβάδισμα έχει ο Τσέριν, η παρουσία του οποίου στο δεύτερο ημίχρονο του ΟΑΚΑ, έσφιξε τον Παναθηναϊκό και του έδωσε ξανά την πρωτοβουλία στη μεσαία γραμμή.

Από κει και πέρα λογικά δεν θα έχουμε εκπλήξεις από τον Βιτόρια, με τον Ντραγκόφσκι στο τέρμα, τους Κώτσιρα και Κυριακόπουλο να είναι στα μπακ, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά στα στόπερ, τους Τζούριτσιτς και Πελίστρι στα εξτρέμ και πιθανότατα τον Ιωαννίδη στην επίθεση.