Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1 με γκολ του Ελ Κααμπί στο 90+2′

Ο Παναθηναϊκός έφτασε μία ανάσα από το να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη Stoiximan Super League, όμως ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είπε την τελευταία λέξη στο 90+2′ για το τελικό 1-1 ανάμεσα στους “πράσινους” και τον Ολυμπιακό.

Ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του ήταν έτοιμοι να “φωνάξουν” δυνατά πως ο Παναθηναϊκός είναι εδώ, ωστόσο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί τους χάλασε τα σχέδια. Ο Μαροκινός “killer” πήρε το “όπλο” του και με μαγικό τελείωμα στο 90+2′ είπε την τελευταία λέξη για το 1-1 στο ντέρμπι αιωνίων, διευρύνοντας παράλληλα το αήττητο του Ολυμπιακού.

Το τεράστιο τρίποντο στο “τριφύλλι” πήγε να δώσει ο Σίριλ Ντέσερς με υπέροχο τελείωμα στο 48′ μετά από ασίστ του Τάσου Μπακασέτα.

Την επόμενη αγωνιστική, όπως γράφει το SPORT24, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην έδρα του Παναιτωλικού (28/09, 21:00), ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο “Γ. Καραϊσκάκης” τον Λεβαδειακό (27/09, 18:00).

Το “φτωχό” πρώτο μέρος κι η φάση του 35ου λεπτού

Μόλις μία τελική, αλλά πολλές υποσχόμενες επιθέσεις, λάθη και μονομαχίες είχε το πρώτο 45λεπτο στο “ντέρμπι αιωνίων” της Λεωφόρου.

Στο 5′ ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα, ο Τζούριτσιτς βγήκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης, σέντραρε με το αριστερό, με τον Τζολάκη να προλαβαίνει τον Ντέσερς μπλοκάροντας την μπάλα.

Στο 12′ ο Ντέσερς πάτησε περιοχή μετά από την προωθημένη πάσα του Μπακασέτα, όμως καθυστέρησε και χάλασε την υποσχόμενη ευκαιρία.

Δύο λεπτά αργότερα διεθνής Νιγηριανός επιθετικός του “τριφυλλιού” γύρισε επικίνδυνα στην καρδιά της περιοχής του Ολυμπιακού, με τον Ορτέγκα να προλαβαίνει τον Τετέ παίρνοντάς του την “μπουκιά” μέσα από το στόμα.

Στο 17′ ο Τζούριτσιτς πέρασε με ντρίμπλα τον Κοστίνια, σέντραρε συρτά και δυνατά παράλληλα με την εστία του Ολυμπιακού, όμως ο Τζολάκης απομάκρυνε με τα πόδια. Ως μη γενόμενη η φάση, καθώς ο Σέρβος υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

Στο 35ο λεπτό σημειώθηκε η φάση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στον “ερυθρόλευκο” πάγκο κι έκανε τον Καμπελά να “τρελαθεί”.

Ο Γάλλος σταρ μπούκαρε στην περιοχή ανάμεσα σε Καλάμπρια και Τετέ και βρέθηκε στο έδαφος.

Ο διαιτητής έδωσε φάουλ για τον Παναθηναϊκό και κίτρινη κάρτα στον 35χρονο για βουτιά, με τον Καμπέλα να ζητάει πέναλτι για την προβολή του Τετέ.

Στο 37′ ο Ντραγκόβσκι έπαιξε με τη φωτιά, κράτησε την μπάλα παραπάνω από ό,τι έπρεπε, ο Ελ Κααμπί έφτασε μερικά εκατοστά από το να του κλέψει την μπάλα και να σκοράρει σε κενό τέρμα, όμως ο διεθνής Πολωνός τερματοφύλακας πρόλαβε να βγάλει την μπάλα κόρνερ.

Στο 43′ ο Ντέσερς επιχείρησε από διαγώνια θέση, μέσα από την περιοχή του Ολυμπιακού από τη δεξιά πλευρά, να νικήσει τον Τζολάκη, αλλά το σουτ του πέρασε πολύ μακριά από την εστία του Τζολάκη.

Η τελευταία αξιόλογη φάση στο πρώτο μέρος καταγράφηκε στο 45+2′. Ο Στρεφέτσα βρήκε λίγο χώρο έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, δοκίμασε το πόδι του, με την μπάλα να καταλήγει μακριά από το δεξί κάθετο δοκάρι του Ντραγκόβσκι.

Οι αρχικές συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ντέσερς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Καμπελά, Στρεφέτσα, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί