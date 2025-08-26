Παναθηναϊκός: Παρών στην προπόνηση ο Γιάννης Αλαφούζος πριν την αναχώρηση για Τουρκία

Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν παρών στην σημερινή (26/8) προπόνηση του Παναθηναϊκού, όπως είχε κάνει και πριν τις αναμετρήσεις με τη Σαχτάρ, αλλά και το πρώτο ματς με τη Σαμσουνσπόρ.

Λένε πως «συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει» και στον Παναθηναϊκό το ακολουθούν πιστά.

Ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το παρών στη σημερινή προπόνηση στο Κορωπί, έχοντας πράξει το ίδιο τόσο πριν από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ στην Πολωνία όσο και πριν την αναμέτρηση της περασμένης εβδομάδας με τη Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ. Ο μεγαλομέτοχος των «πρασίνων» παρακολούθησε την προπόνηση, ενώ είχε και συζήτηση με παίκτες και συνεργάτες του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αύριο (27/8) η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί για την Τουρκία, όπου την Πέμπτη (28/8, 20:00) θα αντιμετωπίσει τη Σαμσουνσπόρ στη ρεβάνς του 2-1 της Αθήνας για τα playoffs του Europa League.