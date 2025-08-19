Παναθηναϊκός: Ψηλά στη λίστα ο Ρενάτο Σάντσες της Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τον αντικαταστάτη του Νεμάνια Μαξίμοβιτς και μία από τις περιπτώσεις που έχουν ψηλά στη λίστα τους οι “πράσινοι” είναι κι αυτή του Ρενάτο Σάντσες της Παρί Σεν Ζερμέν.

Μία σπουδαία κίνηση ουσίας κι εντυπωσιασμού εξετάζει ο Παναθηναϊκός, καθώς ψηλά στη λίστα των “πράσινων” βρίσκεται ο Ρενάτο Σάντσες.

Με το “τριφύλλι” να έχει συμφωνήσει εδώ και περίπου 10 ημέρες με την Σαμπάμπ Αλ Αχλί για την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, οι ιθύνοντες της ομάδας βγήκαν στην αγορά για έναν παίκτη που να αγωνίζεται μεν στην ίδια θέση με τον Σέρβο χαφ, αλλά να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι.

Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι κι αυτή του διεθνούς Πορτογάλου μέσου της Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας και τις ευλογίες του Ρουί Βιτόρια.

Όπως γράφει το SPORT24, ο 28χρονος διακρίθηκε στην Μπενφίκα, στην οποία έκανε το μεγάλο “μπαμ” στην καριέρα του, όταν στον πάγκο της καθόταν ο νυν προπονητής των “πρασίνων”.