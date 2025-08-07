Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ 0-0: Το τριφύλλι την κοίταξε στα μάτια και θα ψάξει την πρόκριση στη ρεβανς

Ο Παναθηναϊκός έμεινε ισόπαλος (0-0) με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στον τρίτο προκριματικό του Europa League, σε ένα ματς που αμφότερες οι ομάδες είχαν μεγάλες στιγμές.

Ο Παναθηναϊκός είχε φάσεις, η Σαχτάρ Ντόνετσκ το ίδιο, όμως καμία από τις δύο δεν κατάφερε να σκοράρει (0-0) στον αγώνα του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League. Κάπως έτσι, μετά τον αγώνα στο ΟΑΚΑ, η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς της Κρακοβίας την άλλη Πέμπτη (14/8, 21:00).

Ο γηπεδούχος δεν απειλήθηκε ιδιαιτέρα στο πρώτο μέρος, εντούτοις δεν απείλησε κιόλας παρά μόνο λίγο πριν την εκπνοή του με το φοβερό σουτ του Πελίστρι. Για μεγάλο διάστημα, τον έλεγχο τον είχαν οι φιλοξενούμενοι, που όμως βρήκαν μπροστά τους μία καλά οργανωμένη άμυνα.

Όπως αναφέρει το SPORT24, στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός ήταν πιο απειλητικός και βρέθηκε κοντά στο γκολ, ωστόσο δεν κατάφερε να το πετύχει. Την ίδια ώρα, η αντίπαλός του είχε εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό από το γήπεδο, μη μπορώντας να κυκλοφορήσει την μπάλα όπως το πρώτο μέρος. Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει πως δεν έχασε και εκείνη μεγάλες ευκαιρίες.

Άργησε να ξυπνήσει η ομάδα του Βιτόρια

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, η Σαχτάρ ήταν εκείνη που είχε τον έλεγχο της μπάλας. Όμως, εκείνος που απείλησε πρώτος ήταν ο Παναθηναϊκός, αφενός με τη σέντρα του Πελίστρι που ανάγκασε τον Ρίζνικ να διώξει σε κόρνερ στο 11′, αφετέρου η κεφαλιά του Τουμπά στο ίδιο λεπτό που κατέληξε άουτ. Οι Ουκρανοί είχαν την απάντηση, χάνοντας την μεγαλύτερη ευκαιρία πριν το 20λεπτο. Μετά από λάθος του Πάλμερ Μπράουν, η φιλοξενούμενη βγήκε στην αντεπίθεση και ο Σαντάνα πέρασε τον Τουμπά, με το εντυπωσιακό του σουτ από δεξιά να σταματά πάνω στον Ντραγκόφσκι.

Η Σαχτάρ είχε τον έλεγχο στην κυκλοφορία , εν αντιθέσει με το τριφύλλι που δεν μπορούσε να διαχειριστεί την κατοχή της μπάλας. Στο 36′ ο Σαντάνα επιχείρησε ένα σουτ από τον άξονα εκτός περιοχής, με την μπάλα να κοντράρει στον Πάλμερ Μπράουν και να καταλήγει σε κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός απάντησε ένα λεπτό αργότερα με τον Τζούριτσιτς να τροφοδοτεί τον Τετέ, του οποίου το σουτ ήταν πολύ κακό. Στο 40′ ο Νέβερτον έκανε ένα σουτ, ο Ντραγκόφσκι έχασε στιγμαιαία τον έλεγχο της μπάλας, εντούτοις τελικά τη μάζεψε σε δεύτερο χρόνο.

Η ομάδα του Βιτόρια, τελικά, ήταν εκείνη που πλησίασε στο γκολ πριν την εκπνοή του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο ξύπνησε και προσπάθησε να απειλήσει. Την αρχή έκανε ο Πελίστρι χάνοντας τεράστια ευκαιρία στο 45′, με το σουτ του στην κίνηση να το σταματά εντυπωσιακά ο Ρίζνικ. Ο ίδιος μπλόκαρε δευτερόλεπτα αργότερα τόσο την προσπάθεια του Τουμπά, όσο και εκείνη του Τετέ. Γκολ δεν σημειώθηκε και οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια, μετά από ένα ημίχρονο με αργό τέμπο.

Μεγάλες ευκαιρίες, κανένα γκολ

Η πρώτη απειλή στο δεύτερο μέρος ήρθε νωρίς, με την εκτέλεση φάουλ του Σαντάνα στο 47′ να μπλοκάρεται από τον Ντραγκόφσκι. Ο Παναθηναϊκός από πλευράς του είχε μία πολύ πιο βελτιωμένη εικόνα σε σύγκριση με το πρώτο μέρος και στο 59′ έχασε ευκαιρία, αφού η κεφαλιά του Τσέριν κατέληξε άουτ. Ο ρυθμός ήταν κακός στο δεύτερο ημίχρονο και η δημιουργία φάσεων πολύ μικρότερη σε σύγκριση με το πρώτο 45λεπτο. Στο 70′ ο Ζαρουρί – που έκανε ντεμπούτο – επιχείρησε ένα σουτ το οποίο κατέληξε εύκολα στα αντίπαλα χέρια.

Αντίθετα, το σουτ του Εγκινάλντο στο 74′ ανάγκασε τον Ντραγκόφσκι σε άψογη επέμβαση. Μάλιστα, στην ίδια φάση ο παίκτης της Σαχτάρ τραυματίστηκε στην πτώση του και βγήκε αλλαγή τρία λεπτά μετά την είσοδό του στο γήπεδο. Στο 81′ ο Σβιντέρσκι έχασε σπουδαία ευκαιρία για το 1-0. Ο Πολωνός πάτησε περιοχή, νίκησε στη μονομαχία Μαντβιγένκο και από το ύψος του πέναλτι έκανε ένα σουτ, το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ρίζνικ. Το ίδιο έκανε και στο 83′, όταν ο Ζαρουρί με υπέροχο σουτ προσπάθησε να τον νικήσει.

Η τελευταία κορυφαία στιγμή ανήκε στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, που λίγο έλειψε να “παγώσει” το ΟΑΚΑ στο φινάλε. Ο Ντραγκόφσκι σταμάτησε εντυπωσιακά το σουτ του Σβεντ και σε δεύτερο χρόνο ο Νέβερτον δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτή την κενή εστία. Εν τέλει γκολ δεν σημειώθηκε και οι δύο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς, εν όψει του αγώνα της Κρακοβίας.

ΟΙ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (56′ Μλαντένοβιτς), Μαξίμοβιτς, Τετέ (68′), Τσιριβέγια (56′ Σιώπης), Πελίστρι, Τζούριτσιτς (56′ Τσέριν), Σβιντέρσκι (82′ Γερεμέγεφ)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Αρντά Τουράν): Ριζνίκ, Τομπάιας, Μπόνταρ, Μαντβιγένκο, Ενρίκε, Οτσερέτκο, Μάρλον (46′ Μπονταρένκο), Σαντάνα (73′ Πεντρίνιο), Σουντάκοφ, Νεβερτόν, Ελίας (73′ Εγκινάλντο, 76′ Σβεντ).