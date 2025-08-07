Παναθηναϊκός – Σαχτάρ: Πού θα δείτε το παιχνίδι των πρασίνων για τον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ στο πρώτο παιχνίδι του γ’ προκριματικού γύρου του Europa League. Δείτε ποιο κανάλι θα μεταδώσει την αναμέτρηση.

Στη μάχη των προκριματικών του Europa League μπαίνει απόψε (7/8) ο Παναθηναϊκός.

Οι πράσινοι φιλοξενούν τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ στο πρώτο παιχνίδι του γ’ προκριματικού γύρου. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1. Φυσικά, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της αναμέτρηση με πλήρη κάλυψη από το Match Center του SPORT24.

Τάσος Μπακασέτας και Φώτης Ιωαννίδης έχουν βγει νοκ-άουτ για το ματς, με τον Ρουί Βοτόρια να δηλώνει, μεταξύ άλλων, ενόψει του αγώνα ότι: “Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μιλάμε για πολύ δυνατή ομάδα και μονάδες που έχουν καλή χημεία. Εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και ανταγωνιστικοί σε όλους τους τομείς”.