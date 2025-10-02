Παναθηναϊκός: Συμφωνία των πρασίνων με τον Μπαλντίνι

Ο Φράνκο Μπαλντίνι είναι το πρόσωπο που προστίθεται στο διοικητικό οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να έρχονται σε συμφωνία με τον έμπειρο Ιταλό παράγοντα.

O Γιάννης Αλαφούζος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό και αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο κομμάτι του προπονητή, όπου πρόσφατα επήλθε διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια και δόθηκαν τα ηνία της ομάδας -μέχρι νεοτέρας- στον Χρήστο Κόντη.

Στις προθέσεις του ισχυρού άνδρα των πρασίνων, όπως αναφέρει το Sport24.gr, ήταν να κάνει διαφοροποιήσεις στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και μία εξ αυτών αφορούσε τη θέση του συμβούλου του επί ποδοσφαιρικών θεμάτων, με το όνομα του Φράνκο Μπαλντίνι να εξετάζεται εδώ και καιρό και το ρεπορτάζ να αναφέρει πως οι δύο πλευρές βρήκαν τη χρυσή τομή και έδωσαν τα χέρια.

Μένει πλέον να δούμε αν θα ενεργοποιηθεί άμεσα ο πρώην ποδοσφαιρικός διευθυντής της Ρόμα και αν θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι, με πρόσφατα δημοσιεύματα από την Ιταλία να αναφέρουν ότι ο Μπαλντίνι επιθυμεί να τον φέρει στο τριφύλλι για προπονητή σε περίπτωση που αναλάμβανε πόστο στην ελληνική ομάδα.

Ο 64χρονος Ιταλός αποτελεί ένα από τα πιο βαριά ονόματα στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί σε Ρόμα, Ρεάλ Μαδρίτης, εθνική Αγγλίας και Τότεναμ.

Ο γεννημένος στην περιοχή Ρετζέλο, κοντά στη Μάντοβα και τη Ρέτζιο-Εμίλια, για έξι περίπου χρόνια (1999-2005) αποτέλεσε διευθυντή ποδοσφαίρου της Ρόμα.

Στη συνέχεια μεταπήδησε στη Ρεάλ (2006-2007) και την εθνική Αγγλίας (2007-2011) αναλαμβάνοντας τον ίδιο ρόλο, για να επιστρέψει στη Ρόμα ως CEO (2011-2013).

Από εκεί αποχώρησε για να γίνει τεχνικός διευθυντής στην Τότεναμ (2013-2015), ενώ η τρίτη του θητεία στους Ρωμαίους τον βρήκε στο πόστο του προπονητή (2016-2018).