Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Σαχτάρ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας τους φιλάθλους της ομάδας ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Σαχτάρ (14/08, 21:00), ξεκινά την Παρασκευή (08/08) και θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη (12/08) στις 14:00.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ την Πέμπτη (14/08, 21:00) στη ρεβάνς του 0-0 στο ΟΑΚΑ με στόχο την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

Όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΠΑΕ, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην ουκρανική ομάδα ξεκινά την Παρασκευή (08/08) και θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη (12/08) στις 14:00, με το κόστος αγοράς εισιτηρίου να ανέρχεται στα 14 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, τα εξής:

– Θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω email στο [email protected] από την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 έως και την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 και ώρα 14.00.

– Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε κάτοχο εισιτηρίου, τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά γράμματα:

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

– Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, παρακαλούμε να αναγραφεί και ο κωδικός εισιτηρίου (Gov Code), καθώς οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των εισιτηρίων.

– Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να μας αποστείλετε τα στοιχεία μετακίνησης και διαμονής σας στην Πολωνία, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA.

– Το κόστος αγοράς εισιτηρίου ανέρχεται στα 14 ευρώ.