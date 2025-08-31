ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-0: Ο Δικέφαλος συνεχίζει απόλυτος με λυτρωτή τον Πέλκα

Ο Δημήτρης Πέλκας μπήκε αλλαγή στο 61′, σκόραρε στο 73′ κι έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ με 1-0 επί του σκληρού Ατρόμητου των 10′ παικτών για πάνω από 50 λεπτά.

Με το ίδιο σκορ, στο ίδιο γήπεδο, αλλά με διαφορετικό πρωταγωνιστή, ο ΠΑΟΚ έκανε το “δυο στα δύο” στη Stoiximan Super League.

Όπως γράφει το Sport24, ήταν ο Δημήτρης Πέλκας κι όχι ο Κίριλ Ντεσπόντοβ που “ξεκλείδωσε” την πολυπρόσωπη άμυνα του Ατρόμητου κι οδήγησε τον Δικέφαλο με 1-0 στο τρίποντο στη 2η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο εκ των αρχηγών των “ασπρόμαυρων” πέρασε αλλαγή στο 61′ και 12 λεπτά αργότερα έδωσε τη λύση στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Την 3η αγωνιστική, αμέσως δηλαδή μετά την επιστροφή από τη διακοπή των εθνικών ομάδων, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στην Κρήτη από τον ΟΦΗ, ενώ ο Ατρόμητος θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι στο Περιστέρι για τη νέα σεζόν υποδεχόμενος τον Άρη.

Το δοκάρι του Ντεσπόντοβ κι η απερισκεψία του Μπάκου

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας σαν να μην βγήκε ποτέ από παιχνίδι με τη Ριέκα.

Στα 59” ο Ντεσπόντοβ κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του Ατρόμητου, σέντραρε με το δεξί από το δεξί φτερό της επίθεσης του Δικέφαλου, με τον Γιακουμάκη να προσπαθεί με το στήθος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως αυτή πέρασε δίπλα από την εστία του Χουτεσιώτη.

Στο 9′ ο Σάστρε κουβάλησε κουβάλησε την μπάλα, βρήκε κενό χώρο σούταρε από τα 30 μέτρα, όμως η βολίδα του πέρασε μακριά από το τέρμα των φιλοξενούμενων χωρίς να ανησυχήσει τον Έλληνα πορτριέρε.

Στο 23′ ο Ατρόμητος έκανε την πρώτη του τελική στο ματς. Ο Τζοβάρας εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Παβλένκα έδιωξε προς τα πλάγια και διατήρησε το 0-0.

Ο Δικέφαλος απείλησε ξανά μετά από 20 λεπτά και συγκεκριμένα στο 29′. Η μπάλα έφτασε στον Ιβάνουσετς μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κροάτης διεθνής σούταρε εκτός περιοχής, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Στο 30′ οι “ασπρόμαυροι” επιχείρησαν να σημειώσουν το 1-0 με κεφαλιά του Κεντζιόρα στο πρώτο δοκάρι στο 30′, με την μπάλα όμως να περνάει πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη.

Στο 35′ καταγράφηκε η μεγαλύτερη φάση στο πρώτο μέρος. Ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε απευθείας το φάουλ από πλάγια θέση, με τον Χουτεσιώτη να το καταλαβαίνει και με υπερένταση να διώχνει με τη βοήθεια του δοκαριού.

Στο 37′ ο Μπάκου επιχείρησε με κάθετη κίνηση να “τρυπήσει” την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Λόβρεν κάλυψε υπέροχα, με τον επιθετικό του Ατρόμητου στην προβολή του για να προλάβει την μπάλα πριν τον Παβλένκα να χτυπάει με τις τάπες τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Για αυτή του την κίνηση αντίκρισε την κίτρινη κάρτα.

Και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους η απερισκεψία του Μπάκου του στέρησε την παρουσία στο δεύτερο 45λεπτο.

Ο Μπάκου πήγε με δύναμη πάνω στον Τέιλορ, τον πάτησε ενώ ο Σκωτσέζος είχε πασάρει, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να δίνει φάουλ και δεύτερηκίτρινη στον επιθετικό του Ατρόμητου.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ (78′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (61′ Τάισον), Ιβάνουσετς (61′ Πέλκας), Ντεσπόντοβ, Γιακουμάκης (78′ Τσάλοφ)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Κίνι (79′ Γιουμπιτάνα), Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Παλμεζάνο (46′ Μουντές), Μπάκου, Τζοβάρας (68′ Καραμάνης), Οζέγκοβιτς (83′ Φαν Φέερτ)