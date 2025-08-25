ΠΑΟΚ – Μεταγραφές: Εκατοντάδες ασπρόμαυροι στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” για τον Ζαφείρη

Πανζουρλισμός επικράτησε από εκατοντάδες φίλους του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για την υποδοχή του Χρήστου Ζαφείρη. Εκστασιασμένος ο διεθνής μέσος απ’ αυτό που αντίκρισε.

Χαμός επικράτησε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” πριν και μετά την άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη στην Θεσσαλονίκη.

Εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ κατέκλυσαν τους χώρους γύρω από το αεροδρόμιο και υποδέχθηκαν τον διεθνή μέσο ο οποίος αποτελεί την ακριβότερη αγορά στην ιστορία των ασπρόμαυρων.

Εκστασιασμένος ο παίκτης με αυτά που είδε κατά την άφιξή του, καθώς αποθεώθηκε με τους φιλάθλους να του δείχνουν με το καλημέρα την εκτίμησή τους.

Δείτε εικόνες:

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi