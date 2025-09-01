ΠΑΟΚ: Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης κατέθεσε πρόταση εξαγοράς της ΚΑΕ

Επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος θέλει να γίνει ο νέος ιδιοκτήτης του μπασκετικού ΠΑΟΚ.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης δείχνει έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα και να εμπλακεί ενεργά στα διοικητικά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Sport24.gr, άνθρωπος του περιβάλλοντός του ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους της ΚΑΕ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εκφράζοντας τη διάθεση του επιχειρηματία να ανοίξει διάλογος για το μέλλον του τμήματος μπάσκετ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ερμηνεύεται ως πρόθεση του Τέλη Μυστακίδη να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο αγοράς της ΚΑΕ.

Την παρούσα στιγμή δεν έχουν διαρρεύσει περισσότερες πληροφορίες με την ασπρόμαυρη ΚΑΕ να μην έχει τοποθετηθεί επί του θέματος.