ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Ο Δικέφαλος είναι εδώ, νίκησε με ηχηρή ανατροπή τους ερυθρόλευκους

Ο ψυχωμένος ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή κόντρα στον Ολυμπιακό, νίκησε 2-1 στην Τούμπα επιστρέφοντας στις νίκες και προσπέρασε τους ερυθρόλευκους στη βαθμολογία της Stoiximan Super League.

Τα πάνω κάτω στην Τούμπα και στη βαθμολογία της Stoiximan Super League έφερε ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε με 2-1 του Ολυμπιακού, επέστρεψε στις νίκες και προσπέρασε τους Πειραιώτες ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας μπήκαν δυναμικά στο ντέρμπι και άνοιξαν το σκορ στο 22′ με αριστερό σουτ του Τσικίνιο εντός περιοχής έπειτα από γύρισμα του Ελ Κααμπί από τα αριστερά.

Ο Δικέφαλος του Βορρά όμως ισορρόπησε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 63′ με τον Τάισον που εκμεταλλεύτηκε το γλίστρημα του Ορτέγκα.

Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν τελικά να γυρίσουν το ματς, με τον Ζίβκοβιτς να σκοράρει με πέναλτι στο 75′, το οποίο είχε κερδίσει ο Κωνσταντέλιας από τον Κοστίνια.

Έτσι η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προσπέρασε τον Ολυμπιακό, ανέβηκε στη δεύτερη θέση με 14 βαθμούς πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη από τις 14 Σεπτεμβρίου.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Η πρώτη τελική στο ματς ήρθε στο 4′ για τον Ολυμπιακό με τον Ποντένσε, ο οποίος δοκίμασε ένα σουτ με το δεξί από τα αριστερά έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, με την μπάλα να περνά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Παβλένκα.

Η πρώτη καλή στιγμή δεν άργησε να έρθει. Ο Ορτέγκα έπαιξε κάθετα για τον Τσικίνιο που έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Κεντζιόρα δεν μπόρεσε να διώξει, η μπάλα έπεσε μπροστά στον Έσε στην περιοχή του ΠΑΟΚ, εκείνος πέρασε στον Ελ Κααμπί, όμως ο Μαροκινός έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία στο 6ο λεπτό.

Οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 9′ ο Μαρτίνς μπήκε στην περιοχή από αριστερά και τροφοδότησε τον Τσικίνιο που σούταρε με το δεξί εντός περιοχής, με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός μετουσίωσε σε γκολ την κυριαρχία του και άνοιξε το σκορ στο 22′ με τον Τσικίνιο. Ο Ορτέγκα έπαιξε από αριστερά για τον Ελ Κααμπί που μπήκε στην περιοχή και έκανε το γύρισμα με τον Πορτογάλο να κοντρολάρει και να εκτελεί με το αριστερό νικώντας τον Παβλένκα.

Ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοσή του στα επόμενα λεπτά ο ΠΑΟΚ ψάχνοντας διαδρόμους προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Ζίβκοβιτς πλάσαρε με το αριστερό από τη δεξιά γωνία της περιοχής, όμως ο Μπιανκόν βγήκε πρώτος στην μπάλα και έδιωξε με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα.

Η πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 34′. Ο Μπιανκόν έκανε λάθος γυρίζοντας την μπάλα προς τα πίσω στέλνοντάς την πάνω στον Γιακουμάκη, ο οποίος πέρασε στον Κωνσταντέλια και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πλάσαρε εντός περιοχής, με τον Τζολάκη να πέφτει στη δεξιά γωνία του και να μπλοκάρει.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν νέα τελική ένα λεπτό αργότερα. Ο Κωνσταντέλιας από αριστερά έφερε την μπάλα κεντρικά στον Τάισον και εκείνος έστρωσε στον Καμαρά που πλάσαρε στην κίνηση με το αριστερό λίγο έξω από την περιοχή, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει.

Στο 50′ ο Ορτέγκα έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Μαρτίνς πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν είχε ισορροπία και έτσι η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία. Ένα λεπτό αργότερα ο Τάισον έκανε επικίνδυνο γύρισμα όμως ο Ζίβκοβιτς έχασε τον βηματισμό του και δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε τελικά να φέρει το παιχνίδι στα ίσα με τον Τάισον στο 63′. Ο Ορτέγκα γλίστρησε και έδωσε την ευκαιρία στον Βραζιλιάνο να μπει στην περιοχή από αριστερά και να πλασάρει με το δεξί από κοντά για το 1-1.

Στο 73′ ο Κωνσταντέλιας έκανε υπέροχη κίνηση από αριστερά, ντρίμπλαρε τον Μπιανκόν και τον Κοστίνια, ο οποίος τον γκρέμισε και ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πέναλτι. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε στο κέντρο της εστίας, νίκησε τον Τζολάκη και έφερε τούμπα το ματς.

Ο ΠΑΟΚ έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα στο 84′ με τον Γιακουμάκη, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Κωνσταντέλια στον Μπιανκόν στο ξεκίνημα της φάσης.

Στο 88′ ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά από σέντρα του Γιαζίτζι, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 90’+6′ ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι, με τον Γιακουμάκη να πλασάρει από μεγάλη απόσταση έπειτα από έξοδο του Τζολάκη.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα (46′ Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά (54′ Οζντόεβ), Κωνσταντέλιας (88′ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Τάισον (64′ Ντεσπόντοβ), Γιακουμάκης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Κοστίνια (86′ Γιαζίτζι), Έσε, Γκαρθία (71′ Μουζακίτης), Μαρτίνς (77′ Ταρέμι), Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.