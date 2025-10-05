ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τον αγώνα της Τούμπας για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας, στο μεγάλο ματς της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.

Η 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League περιλαμβάνει ένα μεγάλο ντέρμπι, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (5/10) τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας και τις δύο ομάδες να έχουν ως μοναδικό στόχο το τρίποντο για να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Αμφότεροι προέρχονται από αρνητικά αποτελέσματα στα ευρωπαϊκά Κύπελλα μεσοβδόμαδα, με τον Δικέφαλο να έχει ηττηθεί με 3-1 από την Θέλτα στην Ισπανία για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League και τους ερυθρόλευκους να έχουν χάσει με 2-0 από την Άρσεναλ στην 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η σπουδαία αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime και από το MatchCenter του SPORT24.