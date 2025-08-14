ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε τη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ

Ο ΠΑΟΚ μονομαχεί με τη Βόλφσμπεργκερ στο Κλάγκενφουρτ με στόχο τη νίκη για να συνεχίσει στα playoffs του Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται πρώτος στη μάχη μεταξύ των τριών ελληνικών ομάδων με στόχο την πρόκριση στα playoffs του Europa League. Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία με το 0-0 της Τούμπας να αφήνει ανοικτούς τους λογαριασμούς του ζευγαριού.

Το παιχνίδι στο Κλάγκενφουρτ, όπως αναφέρει το SPORT 24, θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το OPEN και φυσικά από το Match Center του SPORT24. Αν οι ασπρόμαυροι προκριθούν τότε θα αντιμετωπίσουν τη Ριέκα. Αν δεν καταφέρουν να προκριθούν, τότε θα παίξουν στα playoffs του Conference League με τον νικητή του ζευγαριού Ομόνοια – Αράζ, με τους Κύπριους να έχουν το προβάδισμα στο σκορ.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.