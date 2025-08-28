ΠΑΟΚ – Ριέκα 5-0: Καταιγιστικός ο Δικέφαλος, προκρίθηκε στη League Phase του Europa League

Ο ΠΑΟΚ ήταν απόλυτος κυρίαρχος στην Τούμπα, συνέτριψε με 5-0 τη Ριέκα με γκολάρες από Κωνσταντέλια και Γιακουμάκη και έκλεισε εισιτήριο για τη League Phase του Europa League για δεύτερη σερί σεζόν. Ο Μεϊτέ άνοιξε τον δρόμο, σκόραρε ο Τσάλοφ, το κερασάκι ο Πέλκας.

Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε με 5-0 τη Ριέκα στην καυτή Τούμπα, ανατρέποντας από νωρίς το 1-0 της Κροατίας, και εξασφάλισε θέση στη φάση ομίλων του Europa League.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Δικέφαλος του Βορρά άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό με κεφαλιά του Μεϊτέ από κόρνερ του Ζίβκοβιτς.

Πολύ σύντομα, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε κεφάλι στο συνολικό σκορ, με τον Κωνσταντέλια να ταλαιπωρεί την άμυνα των Κροατών και να πετυχαίνει ένα υπέροχο τέρμα για το 2-0 στο 25′.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε και τρίτο γκολ, με τον Τσάλοφ να πλασάρει σε κενή εστία από ασίστ του Κωνσταντέλια που εκμεταλλεύτηκε το ολέθριο λάθος της Κροατικής άμυνας.

Το όνομά του στη λίστα των σκόρερ ήρθε να βάλει στο 77′ ο Γιακουμάκης με ασύλληπτη γκολάρα χορεύοντας τον Χούσιτς, που μόλις είχε περάσει στο ματς, και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με έναν δεξί κεραυνό.

Ο Δημήτρης Πέλκας, με ωραίο δεξί σουτ με το εξωτερικό, έβαλε το κερασάκι για τους μελανόλευκους στο 89′.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79′ Καμαρά), Κωνσταντέλιας (79′ Πέλκας), Ντεσπόντοβ (69′ Τάισον), Ζίβκοβιτς (79′ Ιβανούσετς), Τσάλοφ (69′ Γιακουμάκης).

ΡΙΕΚΑ: Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Λασίτσκας, Πέτροβιτς, Ντάντας (75′ Χούσιτς), Όρετς (60′ Μπούτιτς), Γιάνκοβιτς, Μέναλο (60′ Τσοπ), Φρουκ (84′ Μπογκόγιεβιτς).