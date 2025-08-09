ΠΑΟΚ: Τα χρήματα της μεταγραφής Γιακουμάκη

Αυτά είναι τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ. Το ποσό που πλήρωσε ο Δικέφαλος στην Κρουζ Αζούλ και αυτό που χάρισε ο Έλληνας σέντερ φορ στη μεξικανική ομάδα.

Από την Liga MX στην Stoiximan Super League και από την Κρουζ Αζούλ στον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Γιακουμάκης. Επιστροφή μετά από πέντε χρόνια στην Ελλάδα για τον Κρητικό σέντερ φορ, που μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη.

Όπως γράφει το SPORT24, για να κλείσει εισιτήρια ο Γιακουμάκης με τελικό προορισμό την Τούμπα, ο Δικέφαλος έφτασε σε συμφωνία για δανεισμό ενός έτους με την μεξικανική ομάδα και πλήρωσε 1.500.000 ευρώ, περίπου το μισό του συμβολαίου που λάμβανε ο διεθνής Έλληνας φορ στην Κρουζ Αζούλ.

Από την πλευρά του, ο Γιακουμάκης συνέβαλε τα μέγιστα για να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αφού έκανε μια σημαντική υποχώρηση: Άφησε πάνω από 1.000.000 ευρώ στους μπλε, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του συμβολαίου που είχε να λάβει για τη σεζόν 2025/26, το οποίο έφτανε συνολικά περίπου στα 2.800.000 ευρώ.