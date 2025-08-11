ΠΑΟΚ: Το all in για Ζαφείρη, η απόφαση για αναβάθμιση στα χαφ και το ρεκόρ μεταγραφής

Ο ΠΑΟΚ που παίζει είναι αποφασισμένος να παίξει τα… ρέστα του για τον Χρήστο Ζαφείρη. Η δεδομένη απόφαση του Δικέφαλου για ποιοτική αναβάθμιση στον νευραλγικό χώρο του κέντρο κι η επιθυμία του Ιβάν Σαββίδη να κάνει ένα πανάκριβο “δώρο” στον κόσμο της ομάδας, το οποίο θα συνιστά την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των “ασπρόμαυρων”.

Στα 13 χρόνια που έχει συμπληρώσει ο Ιβάν Σαββίδης στον διοικητικό θώκο του ΠΑΟΚ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει κάνει μεγάλα άλματα προόδου.

Κι όχι μόνο γιατί στη θητεία του έχει κατακτήσει τους έξι (δύο πρωταθλήματα και τέσσερα κύπελλα) από τους συνολικά 12 τίτλους που έχει πάρει στα 99 έτη ζωής του.

Όπως γράφει το SPORT24, με τον 66χρονο στον “τιμόνι” του ο Δικέφαλος έχει αποκτήσει οντότητα στην αγορά, τουλάχιστον μεγαλύτερη από αυτή που είχε πριν τον Έλληνα με ποντιακές ρίζες επιχειρηματία.

Ο ΠΑΟΚ έχει μάθει πλέον να πουλάει, αλλά και να αγοράζει, καθώς οι 17 από τις 20 κορυφαίες πωλήσεις -στον έναν σχεδόν αιώνα- έγιναν επί Σαββίδη, ενώ το ίδιο ισχύει για τις 17 από τις 20 κορυφαίες αγορές.

Εμείς θα σταθούμε στο δεύτερο σκέλος, αυτό των αγορών.

Μέχρι και σήμερα (11/08), η μεγαλύτερη αγορά του Δικέφαλου είναι τα περίπου 4.000.000 ευρώ που δαπανήθηκαν το καλοκαίρι του 2018 για να αποκτηθεί ο Ίνγκι Ίνγκασον από τη Ροστόβ.

Πλέον, έχει φτάσει η στιγμή αυτό το “αραχνιασμένο” ρεκόρ να σπάσει και φαίνεται πως θα συνδυαστεί με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ.

Ο Σαββίδης έχει αποφασίσει να κάνει ένα πανάκριβο “δώρο” τόσο στον Ραζβάν Λουτσέσκου, όσο και στον ίδιο τον κόσμο που στήριξε με 18.526 εισιτήρια διαρκείας.

Το all in για τον Ζαφείρη

Ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος, λοιπόν, όχι απλά να υπερβεί κατά τι το ποσό των 4.000.000 ευρώ, που όπως είπαμε είναι το ρεκόρ αγοράς του, αλλά να το συνθλίψει.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει ξεκάθαρα από την περίπτωση του Χρήστου Ζαφείρη.

Με τη συγκατάθεση του 22χρονου χαφ στα χέρια τους, οι ιθύνοντες των “ασπρόμαυρων” είναι έτοιμοι να παίξουν την παρτίδα σκάκι που επιθυμεί η Σλάβια Πράγας, καθώς η βάση των 10.000.000 ευρώ που είχε μπει για τον διεθνή Έλληνα, έχει ξεπεραστεί κατά πολλού από τον Δικέφαλο.

Η πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ ήταν στα 9.000.000 ευρώ και μετά την “πόρτα” επανήλθε με χρήματα δυσθεώρητα για τα ελληνικά δεδομένα, που μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να δώσει κι αυτός γιατί έχει τον μποναμά των 36+2 εκατομμυρίων από την πώληση του Μπάμπη Κωστούλα.

Η δεύτερη πρόταση, λοιπόν, ήταν της τάξεως των 10.500.000 ευρώ σε φιξ ποσό + 1.500.000 υπό μορφή μπόνους, ενώ άφηνε και ένα υψηλό ποσοστό (15-20%) μεταπώλησης στη Σλάβια Πράγας.

Σύμφωνα με τσεχικό δημοσίευμα κι αυτή έπεσε στο… κενό, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να είναι κάθε άλλο παρά αποφασισμένη να τα παρατήσει, αλλά αντιθέτως θα κυνηγήσει την υπόθεση μέχρι “τελικής πτώσεως”.

Πριν μερικές γραμμές αναφερθήκαμε στη βάση των 10.000.000 ευρώ που είχε βάλει η Σλάβια για τον Ζαφείρη, κάτι που ίσχυε, όμως, τον Ιούνιο, όταν την περίπτωση του Ζαφείρη έψαξε ο Ολυμπιακός.

Έκτοτε, έχουν αλλάξει πολλά.

Πρώτον, κοντεύουμε στα μέσα Αυγούστου, κάτι που σημαίνει ότι εν όψει και της συμμετοχής στη League Phase του Champions League οι πρωταθλητές Τσεχίας δεν θέλουν να χάσουν έναν από τους κορυφαίους παίκτες τους, ο οποίος μάλιστα είναι κι από τα αγαπητά παιδιά της εξέδρας.

Τόσο ο πρόεδρος της Σλάβια όσο και ο προπονητής της ομάδας το τονίζουν σε κάθε περίπτωση, ότι δηλαδή θέλουν να μείνει ο Ζαφείρης τουλάχιστον για ακόμη μία σεζόν στην Πράγα.

Δεύτερον, ο 22χρονος διεθνής χαφ επέκτεινε πριν από περίπου 1,5 μήνα το συμβόλαιό του με τη Σλάβια, το οποίο τον δεσμεύει μέχρι το 2028, με τις οικονομικές του απολαβές να ανεβαίνουν.

Καμία σχέση βέβαια με το 1.600.000 ευρώ που του δίνει ο ΠΑΟΚ.

Μάλιστα ο Δικέφαλος για να τον δελεάσει ακόμα περισσότερο του πρότεινε επί τρία (x3) τον ετήσιο μισθό του στους Τσέχους.

Τρίτον, στη Σλάβια πιστεύουν ότι εάν ο Ζαφείρης έχει καλή παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, τότε του χρόνου οι προτάσεις που θα φέρει θα είναι πολλαπλάσιες σε αριθμό, αλλά και ποσό.

Η ειλημμένη απόφαση για ποιοτική αναβάθμιση στα χαφ

Παρότι το ξεκάθαρο plan A είναι ο Χρήστος Ζαφείρης, στον ΠΑΟΚ δεν επαναπαύονται και χωρίς, όπως προείπαμε, να φεύγουν από την υπόθεση του 22χρονου, ταυτόχρονα ετοιμάζουν και plan B, C και ούτω καθεξής.

Η απόφαση για την ποιοτική αναβάθμιση στα χαφ, έστω κι αργοπορημένα, είναι δεδομένη, με τον Σάμπι Λοκόνγκα να είναι το νούμερο δύο στη λίστα, εφόσον στραβώσει του Ζαφείρη.

Παρόλα αυτά, αν και μία ενδεχόμενη μεταγραφή του 25χρονου μέσου (1,83μ.) είναι λιγότερο κοστοβόρα, εντούτοις κάθε άλλο παρά εύκολη είναι.

Η Άρσεναλ δαπάνησε το καλοκαίρι του 2021 περίπου 17.500.000 ευρώ για να τον αποκτήσει από την Άντερλεχτ, με τα ρεπορτάζ της εποχής στην Αγγλία να κάνουν λόγο για πενταετές συμβόλαιο, ήτοι μέχρι το 2026, το οποίο θα του απέφερε περίπου 3.000.000 ευρώ ετησίως.

Αν και η απόδοσή του δεν δικαίωσε τον ντόρο που έκανε η απόκτησή του, μετά από 1,5 χρόνο στους “κανονιέρηδες” πήγε δανεικός σε Κρίσταλ Πάλας, Λούτον και Σεβίλλη, με συνέπεια η χρηματιστηριακή του αξία να κατακρημνιστεί, γίνεται σαφές ότι μιλάμε για ποσά που υπερβαίνουν αυτά που έχει συνηθίσει να δίνει ο ΠΑΟΚ τόσο για αγορά παίκτη όσο και για μισθούς.

Ο Λοκόνγκα ψάχνει ξανά την εμπιστοσύνη που τον είχε περιβάλει η Άντερλεχτ, μία ομάδα που θα του δώσει χώρο και χρόνο για να επανέλθει στα υψηλά του στάνταρ, κάτι που του προσφέρει σίγουρα ο Δικέφαλος.

Εξάλλου, τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και το εξαιρετικό δίδυμο που μπορεί να συνθέσει με τον Μαντί Καμαρά είναι αδιαμφισβήτητα.

Την περασμένη σεζόν, ο Λοκόγνκα αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σεβίλλη, στην οποία κατέγραψε 22 συμμετοχές στη La Liga με 1474′ συμμετοχής, ενώ είναι και δύο φορές διεθνής με την εθνική Βελγίου.