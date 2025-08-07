ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Πού θα δείτε τον αγώνα του Δικεφάλου για τον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Βόλφσμπεργκερ για τον γ’ προκριματικό γύρο. Δείτε ποιο είναι το κανάλι που θα μεταδώσει το παιχνίδι.

Αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη σεζόν 2025/26.

Ο Δικέφαλος μπαίνει απόψε στη μάχη του γ’ προκριματικού γύρου του Europa League και αντιμετωπίζει στο πρώτο παιχνίδι τη Βόλσφμπεργκερ από την Αυστρία. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το OPEN TV. Φυσικά, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της αναμέτρηση με πλήρη κάλυψη από το Match Center του SPORT24.

“Η ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ είναι καλή και έχει όλη την προσοχή μου. Είμαι ικανοποιημένος από τη θέληση και τη διάθεση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές. Θέλουμε να είμαστε απόλυτα ενωμένοι. Θα αντιμετωπίσουμε δύσκολα παιχνίδια και ο μόνος τρόπος είναι να παλέψουμε”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ρασβάν Λουτσέσκου ενόψει του αγώνα. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει την πρόκριση από το συναπάντημα με την αυστριακή ομάδα, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ριέκα – Σέλμπουρν (πρώτο ματς: 1-2).