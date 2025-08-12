ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε το ταξίδι του Γιακουμάκη από το Μεξικό, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη

Η μεταγραφή του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, καθώς ο διεθνής Έλληνας επιθετικός αναχώρησε από το Μεξικό και το βράδυ της Τρίτης (12/08) αναμένεται, εάν όλα πάνε καλά, να αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη.

Επιστροφή για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα μετά από 5,5 χρόνια έχει το σημερινό (12/08) πρόγραμμα για τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Στον ΠΑΟΚ η ημέρα είναι αφιερωμένη στον διεθνή Έλληνα φορ, καθώς το βράδυ της Τρίτης (12/08) αναμένεται να αφιχθή στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο 30χρονος άρχισε το μακρύ του ταξίδι από το Μεξικό τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στο αεροδρόμιο έγινε αντιληπτός από φίλαθλο της Κρουζ Αζούλ.

Μάλιστα, όπως γράφει το SPORT24, ο Γιακουμάκης σταμάτησε και έβγαλε φωτογραφία με τον εν λόγω φίλο της μεξικανικής ομάδας.

Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι η τέταρτη ομάδα του διεθνούς επιθετικού στην Ελλάδα, μετά την ΑΕΚ, τον ΟΦΗ και τον Πλατανιά.

Η μεταγραφή του στους “ασπρόμαυρους” έκλεισε με δανεισμό ενός έτους (περίπου 2.000.000 θα λάβει η Κρουζ Αζούλ και 1.5000.000 θα είναι το συμβόλαιο του παίκτη), ενώ στο τέλος αυτού έχει προβλεφθεί οψιόν αγοράς της τάξεως των 5.000.000 ευρώ.