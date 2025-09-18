Πάου Γκασόλ για Γ. Αντετοκούνμπο: “Λατρεύω το πόσο αγαπά τη χώρα του, το πόσο αφοσιωμένος είναι στην Εθνική”

Ο Πάου Γκασόλ ξέρει όσο λίγοι τι σημαίνει να αγαπάς και να τιμάς την εθνική σου ομάδα. Για αυτό και αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Λίγες ημέρες μετά το φινάλε του EuroBasket 2025 ο Πάου Γκασόλ βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή NBA Today του ESPN και αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την αγάπη και την αφοσίωση που δείχνει πάντα στην Εθνική Ελλάδας.

Κάτι που έγινε πέρα για πέρα κατανοητό, όταν ο Greek Freak δήλωσε πως το χάλκινο μετάλλιο με την επίσημη αγαπημένη είναι το μεγαλύτερο επίτευμα της ζωή του.

Μεταξύ άλλων, όπως υπογραμμίζει το Sport24.gr, ο Πάου Γκασόλ ανέφερε:

“Λατρεύω το πάθος του. Λατρεύω το πόσο αγαπά τη χώρα του, την υπερηφάνεια που νιώθει για αυτήν, την αφοσίωση και την προσήλωση που έχει στην εθνική του ομάδα. Είναι κάτι ξεχωριστό να παίζεις για τη χώρα σου.

Είναι κάτι ξεχωριστό το να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου, τον λαό σου, τους οπαδούς σου όπου κι αν πας, αλλά ειδικά όταν παίζεις για την εθνική σου ομάδα”.