Παρελθόν ο Λούκα Μίτροβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα μετά από 524 παιχνίδια και 19 τρόπαια

Ο Ερυθρός Αστέρας αποχαιρέτησε τον Λούκα Μίτροβιτς, έναν παίκτη που αγωνίστηκε με τα ερυθρόλευκα για 9 σεζόν, μέτρησε 524 συμμετοχές και κατέκτησε 19 τίτλους.

Λούκα Μίτροβιτς και Ερυθρός Αστέρας δεν θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. O 32χρονος φόργουορντ/σέντερ μέτρησε 524 συμμετοχές με τους ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου από το 2012 έως το 2017 κι από το 2021 έως το 2025.

Όπως γράφει το Sport24, μέσα σε αυτό το διάστημα κατέκτησε πέντε φορές την ABA League, έξι φορές το πρωτάθλημα Σερβίας και οκτώ φορές το Κύπελλο Σερβίας, ενώ σκόραρε συνολικά 3.932 πόντους σε όλες τις διοργανώσεις.