Παρί Σεν Ζερμέν: Πυρά κατά της γαλλικής ομοσπονδίας για ανακριβή στοιχεία για τον Μπαρκολά

Η Παρί Σεν Ζερμέν με ανακοίνωσή της επιτέθηκε στη γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου για όσα ανέφερε για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, καθώς ισχυρίζεται ότι δεν αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Γαλλίας έκανε γνωστό ότι ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά δεν είναι στην αποστολή της εθνικής Γαλλίας για τα παιχνίδια του Οκτωβρίου και στη θέση του κλήθηκε ο Φλοριάν Τοβέν που επέστρεψε στους μπλε μετά από έξι χρόνια.

Όπως γράφει το SPORT24, η γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου στο δελτίο Τύπου ανέφερε για τον τραυματισμό του Μπαρκολά τα εξής: “Το παρών έδωσε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Κλερεφοντέν ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν και συμβουλεύτηκε τον δόκτωρα Φραν Λε Γκαλ. Έχει ναν χρόνιο τραυματισμό στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο από τον αγώνα του παριζιάνικου συλλόγου για το Champions League εναντίον της Αταλάντα Μπεργκάμο“.

Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισε ο Ντιντιέ Ντεσάμπ να τον αποδεσμεύσει. Η Παρί Σεν Ζερμέν αντέδρασε έντονα για το συγκεκριμένο εδάφιο, καθώς οι ιατρικές πληροφορίες δεν έχουν σχέση με τις πληροφορίες που κοινοποίησε το κλαμπ, καθώς αναφέρουν ότι έστειλαν μια ιατρική έκθεση που δεν έδειξε κανένα χρόνιο τραυματισμό, ενώ παράλληλα ζήτησε να γίνεται σεβαστό το ιατρικό απόρρητο.