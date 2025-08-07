Πέσιτς: Η Ελλάδα είναι διεκδικήτρια μεταλλίου, οι αγώνες μαζί της είναι πάντα σπουδαίοι

Στα προβλήματα τραυματισμών των Μίτσιτς, Τριφούνοβιτς και Σμάιλαγκιτς και στη μεγάλη φιλική αναμέτρηση με την Ελλάδα στην Κύπρο αναφέρθηκε ο προπονητής της εθνικής Σερβίας, Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε μετά το φιλικό της Σερβίας με την Πολωνία και δήλωσε ότι οι Βασίλιε Μίτσιτς, Ούρος Τριφούνοβιτς και Άλεν Σμάιλαγκιτς αντιμετωπίζουν μικροτραυματισμούς.

Αναφορικά με το τουρνουά στην Κύπρο και το φιλικό με την Ελλάδα (9/8 στις 20:30), όπως γράφει το SPORT24, ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι η “γαλανόλευκη” αποτελεί μια από τις διεκδικήτριες μεταλλίου στο EuroBasket 2025 (27/8-14/9) και ότι οι αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων είναι πάντα σπουδαίοι. Μάλιστα, εξήγησε ότι θέλει να συμβάλλει στην προώθηση του του τουρνουά στη Λεμεσό, ειδικά από τη στιγμή που η Σερβία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

“Μέχρι στιγμής όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το πλάνο. Αυτή είναι η όγδοη μέρα της προετοιμασίας. Τις προηγούμενες δύο μέρες δώσαμε αγώνες, και πριν από αυτούς δουλέψαμε σε προπονήσειςκαι τακτικές συζητήσεις. Η έμφαση δόθηκε στις τακτικές λεπτομέρειες και στη βελτίωση των αθλητικών ικανοτήτων των παικτών.

Έχουμε μερικούς μικροτραυματισμούς: Τριφούνοβιτς, Μίτσιτς και Σμάιλαγκιτς. Παρ’ όλα αυτά, αυτό είναι μέρος κάθε προετοιμασίας. Ελπίζουμε ότι κανένας από αυτούς τους τραυματισμούς δεν είναι σοβαρός και ότι όλοι θα επιστρέψουν σύντομα στον ρυθμό μας.

Η Ελλάδα είναι μία από τις διεκδικήτριες μεταλλίου και μας περιμένει ένας πολύ δυνατός αγώνας. Αντικειμενικά, δεν είμαστε ακόμα πλήρως έτοιμοι να παίξουμε όπως θα θέλαμε υπό ιδανικές συνθήκες, αλλά και οι Έλληνες βρίσκονται μόλις στην αρχή της δικής τους προετοιμασίας. Οι αγώνες μας μαζί τους είναι πάντα σπουδαίοι και τώρα είναι και οι διοργανωτές. Θέλουμε να συμβάλουμε στην προώθηση του τουρνουά, ειδικά από τη στιγμή που διατηρούμε εξαιρετικές σχέσεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πέσιτς.