Πέθανε ο Γιώργος Αλικάκος

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Αλικάκος, πρωτεργάτης της παρουσίας και της ανάπτυξης του χάντμπολ στην Ελλάδα.

Πένθος στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού και του χάντμπολ, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Αλικάκος, μια από τις εμβληματικές μορφές του.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Γιώργος Αλικάκος διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, της οποίας ήταν πρόεδρος από το 2017.

Ήταν επίσης πρωτεργάτης του χάντμπολ στην Ελλάδα, καθώς το 1976 συνέβαλε στη δημιουργία του πρώτου σωματείου. Για 21 χρόνια υπηρέτησε την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος από διάφορες θέσεις, ενώ ήταν και πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου.

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

“Με βαθιά θλίψη η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποχαιρετά τον Γιώργο Αλικάκο, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον ελληνικό αθλητισμό επί πάρα πολλά χρόνια.

Η παρουσία του υπήρξε καθοριστική για την προώθηση των αξιών του Ολυμπισμού και για τη στήριξη των Ελλήνων αθλητών, στους οποίους στάθηκε πάντα με αγάπη, σεβασμό και πίστη στις δυνατότητές τους. Η συνέπεια, η εργατικότητα και το ανιδιοτελές του πνεύμα άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Ολυμπιακή και αθλητική οικογένεια.

Πρωτεργάτης της παρουσίας και της ανάπτυξης του χάντμπολ στην Ελλάδα, θα μείνει στη μνήμη όλων μας ως υπόδειγμα ήθους και προσφοράς. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο, όμως η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να εμπνέει όσους εργάζονται για το καλό του αθλητισμού και της πατρίδας.

Ο Πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος και ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς εκφράζοντας σύσσωμη την Ολομέλεια της ΕΟΕ , εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Αλικάκος

Ο Γιώργος Αλικάκος γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν διπλωματούχος ηλεκτρολόγος-μηχανικός. Παντρεμένος με την κα Λίλια Αλικάκου και έχουν ένα αγόρι τον Ιωάννη Αλικάκο δημοσιογράφο στο επάγγελμα.

Ενεργός στον αθλητισμό από μικρή ηλικία. Έπαιξε ποδόσφαιρο στον Άφοβο Αιγάλεω και στον Πανηλειακό. Διετέλεσε μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1993 έως το 2001 και από το 2013 ως το 2025. Εχει διατελέσει Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας τις περιόδους 1993-1997, 2009-2013, μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. και από το 2017 ήταν Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας ως το 2025.

Από το 1976 πρωτεργάτης του χάντμπολ στην Ελλάδα μαζί με τους Μιλτιάδη Μπουφίδη και Δήμο Μαγλαρα, με πρώτο σωματείο τον Άφοβο Αθηνών.

Για 21 χρόνια, από το 1976 έως το 1997 υπήρξε Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος αλλά και Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου (2017-2021) και ήταν ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή”.