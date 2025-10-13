Πιάστηκαν στα χέρια στο φιλικό των Μπακς με τους Μπουλς – Και ο Γιάννης τρόλαρε

Ένταση στο φιλικό των Μπακς με τους Μπουλς. Το απίστευτο τρολάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Παρά το φιλικό χαρακτήρα της αναμέτρησης, καταγράφηκε ένταση στο παιχνίδι προετοιμασίας των Σικάγο Μπουλς με τους Μιλγουόκι Μπακς, το οποίο παράλληλα σηματοδότησε την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αγωνιστική δράση.

Όπως γράφει το SPORT24, στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ο Τόριν Πρινς προχώρησε σε σκληρό μαρκάρισμα επί του Ντέιλεν Τέρι, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του παίκτη των Μπουλς.

Ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο αθλητών, με τους συμπαίκτες τους να παρεμβαίνουν για να τους απομακρύνουν, ενώ ο διαιτητής της αναμέτρησης αποφάσισε την αποβολή και των δύο εμπλεκομένων.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που βρισκόταν στον πάγκο, παρακολούθησε το περιστατικό χωρίς να εμπλακεί, σχολιάζοντάς το χαλαρά μαζί με τον βοηθό προπονητή των Μπακς, Βιν Μπέικερ, ο οποίος έχασε τα γυαλιά του κατά τη διάρκεια της έντασης.