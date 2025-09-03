Ποινή φυλάκισης σε οπαδό της Εσπανιόλ για ρατσιστική επίθεση στον Ινιάκι Γουίλιαμς

Δικαστήριο της Βαρκελώνης επέβαλε ποινή φυλάκισης σε οπαδό της Εσπανιόλ, ο οποίος κατηγορήθηκε για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Ινιάκι Γουίλιαμς κατά τη διάρκεια ενός αγώνα το 2020.

Ανησυχητική αύξηση παρουσιάζουν τα φαινόμενα ρατσισμού στον ισπανικό αθλητισμό, ιδιαίτερα μετά τις λεκτικές επιθέσεις σε βάρος του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους, το 2023.

Σε αυτό το κλίμα, μία δικαστική υπόθεση, που αφορούσε ρατσιστική επίθεση εναντίον του ποδοσφαιριστή της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ινιάκι Γουίλιαμς, επανήλθε στο προσκήνιο.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το SPORT24, το δικαστήριο της Βαρκελώνης επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους σε έναν οπαδό της Εσπανιόλ, τα στοιχεία του οποίου δεν δημοσιεύθηκαν, για ρατσιστικές χειρονομίες και κραυγές μαϊμούς που είχε κάνει εναντίον του Γουίλιαμς το 2020.

Παρότι οι εισαγγελείς ζητούσαν αρχικά διετή ποινή φυλάκισης, κατέληξαν σε συμβιβασμό, με τον κατηγορούμενο να αποδέχεται την επιβολή προστίμου, τριετής απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα, αλλά και πενταετούς απαγόρευσης απασχόλησης στην εκπαίδευση και σε τομείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ισπανία οι ποινές φυλάκισης κάτω των δύο ετών δεν εκτίονται συνήθως, εφόσον δεν αφορούν βίαια εγκλήματα ή εάν ο κατηγορούμενος δεν έχει ποινικό μητρώο.