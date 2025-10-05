Ποινή στον Χάμιλτον – Έχασε την 7η θέση του GP Σιγκαπούρης ο Βρετανός

Ο Λιούις Χάμιλτον δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων από τους αγωνοδίκες του GP Σιγκαπούρης μετά το τέλος του αγώνα και έπεσε στην 8η θέση της τελικής κατάταξης, από την 7η που τερμάτισε. Διαβάστε για ποιο λόγο.

O Λιούις Χάμιλτον μπήκε αργά στον αγώνα για να βάλει ένα σετ μαλακής γόμας, με την οποία κατάφερε να μειώσει την απόσταση από τους Σαρλ Λεκλέρ και Κίμι Αντονέλι.

Ο Μονεγάσκος της Ferrari αμέσως άνοιξε χώρο στο Βρετανό ομόλογό του για να καταδιώξει με τη φρέσκια του μαλακή γόμα τον 5ο Αντονέλι. Ο Χάμιλτον κατάφερε να φτάσει τη Mercedes, όμως τρεις γύρους πριν το τέλος υποχώρησαν τα εμπρός φρένα της Ferrari στη στροφή 16.

Ο επτάκις πρωταθλητής χρειάστηκε μέχρι τον τερματισμό να καταφέρει να τερματίσει με τα προβληματικά φρένα της Ferrari SF-25, καταφέρνοντας να τερματίσει μόλις 0,4’’ εμπρός από τον Φερνάντο Αλόνσο – που ήταν 43’’ μακριά από τον Λιούις όταν υποχώρησαν τα φρένα του cavallino.

Σε αυτούς τους τρεις τελευταίους γύρους, λόγω του προβλήματος στα φρένα, ο Χάμιλτον είχε πολλαπλές εξόδους από τα όρια την πίστας – και αυτό κίνησε την διαδικασία έρευνας από τους αγωνοδίκες.

Μετά από την έρευνα, οι αγωνοδίκες απεφάνθησαν ότι ο Χάμιλτον καταπάτησε τους κανονισμούς ασφαλούς οδήγησης στην πίστα και του επέβαλλαν ποινή 5’’. Αυτό έριξε τον Βρετανό στην 8η θέση, ανεβάζοντας τον Αλόνσο στην 7η στα τελικά αποτελέσματα.

Ο Αλόνσο ήταν έξαλλος στην ραδιοεπικοινωνία μετά τον τελευταίο γύρο, εξαπολύοντας αμέτρητες φορές τη λέξη “f***” για τον τρόπο που ο Χάμιλτον αμύνθηκε για την θέση του: “Είναι γαμ*** απίστευτο, είναι γαμ*** απίστευτο, είναι γαμ*** απίστευτο. Είναι ασφαλές να οδηγείς χωρίς φρένα;”, είπε ο Ισπανός έξω φρενών στο μηχανικό του.

Όταν εκείνος του είπε ότι η ομάδα το εξετάζει και την εξήρε για την αντεπίθεσή του προς την 8η θέση, ο Ισπανός είπε “θα έπρεπε να ήταν η γαμ*** 7η. Δεν μπορείς να οδηγείς έτσι. Κανένας απολύτως σεβασμός για την κόκκινη σημαία χθες. Και σήμερα, ελεύθερη πίστα γι’ αυτούς. Ίσως πάρα πολύ”.

Το σχόλιό του για την κόκκινη σημαία αφορούσε στο περιστατικό του Λιούις Χάμιλτον στο FP3 του Σαββάτου, όταν ο Βρετανός ερευνήθηκε για πιθανή παράβαση σε καθεστώς κόκκινης σημαίας – χωρίς όμως να του επιβληθεί καμία ποινή.

Αργότερα, ο Αλόνσο τόνισε: “Δεν μπορείς να οδηγείς όταν το μονοθέσιο δεν είναι ασφαλές. Κάποιες φορές [οι αγωνοδίκες] προσπαθούν να με αποκλείσουν επειδή δεν έχω καθρέφτη, κι όμως τώρα οδηγείς χωρίς φρένα και όλα είναι εντάξει; Αμφιβάλλω”.