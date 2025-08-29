Πολύ κοντά στη Ρόμα ο Τσιμίκας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο

Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα η μεταγραφή του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα προχωράει, με τους τζαλορόσι να είναι σε συζητήσεις με τη Λίβερπουλ για την οψιόν αγοράς.

Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται να απομακρύνεται οριστικά από τη Λίβερπουλ και το Άνφιλντ, καθώς σύμφωνα με νέα ανάρτηση του Νικολό Σκίρα την Παρασκευή (29/8), ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρόμα.

Όπως γράφει το SPORT24, οι «τζαλορόσι» βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τους Reds για τον δανεισμό του αριστερού μπακ, με τον Τσιμίκα να έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του και τη συμφωνία να καλύπτει διάστημα έως τον Ιούνιο του 2026.

Πλέον, οι δύο ομάδες διαπραγματεύονται να συμπεριληφθεί στο deal και οψιόν αγοράς.