Πολονάρα: “Η Βίρτους μου πρότεινε να ενταχθώ στην ομάδα σκάουτινγκ, θέλω να μείνω στο παρκέ”

Ο Ακίλε Πολονάρα μίλησε σε ιταλικό Μέσο για την κατάσταση της υγείας του, αλλά και τη μετακίνησή του στη Σάσαρι.

Ο Ακίλε Πολονάρα δίνει γενναία μάχη με τη λευχαιμία και μίλησε στην Messaggero για την κατάσταση της υγείας του και το νέο κεφάλαιο με τη Σάσαρι.

Ο Ιταλός, όπως γράφει το SPORT24, εξήγησε ότι ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος της χημειοθεραπείας και περιμένει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση.

Ο Πολονάρα δήλωσε ότι η Βίρτους του πρότεινε ρόλο στο τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας, ωστόσο εκείνος θέλει να παραμείνει στο παρκέ.

Για την κατάστασή του: “Είμαι πολύ καλά. Μόλις ολοκλήρωσε τον δεύτερο γύρο της χημειοθεραπείας και τώρα κάνω κάποιες εξετάσεις, πριν επιστρέψω στην Μπολόνια και περιμένω το μόσχευμα. Πρέπει να περιμένουμε την αναζήτηση συμβατού δότη και μου έχουν πει ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αν πάει καλά, θα είμαι έτοιμος για χειρουργείου μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Όταν μου είπαν τα νέα, σίγουρα ένιωσα λίγο μπερδεμένος, ειδικά από τη στιγμή που ο γιατρός δεν ήξερα πώς να μου το πει και αναζητούσε τις κατάλληλες λέξεις. Όσο οι ημέρες περνούσαν, τα πράγματα βελτιώνονταν. Ο πρώτος γύρος χημειοθεραπείας πήγε πολύ καλά. Ο δεύτερος γύρος ήταν επίσης έντονος, αλλά με εξαιρετικά αποτελέσματα”.

Για τη μετακίνησή του στη Σάσαρι: “Ξεκίνησε ως αστείο, για πλάκα. Έχω σπουδαία σχέση με τον πρόεδρο, μου σχολιάζει stories στο instagram, είναι κοντά μου και πριν από ένα μήνα άρχισε να λέει ‘κοίτα, έχω το συμβόλαιο έτοιμο, μου λες πώς και πότε. Αρχικά, του είπα ότι ήθελα να το σκεφτώ. Επέμεινε και κατάλαβα ότι μιλούσε σοβαρά. Σε αυτό το σημείο του ζήτησα να μου στείλει την πρόταση και σε 2-3 ημέρες όλα είχαν τελειώσει. Καμία βιασύνη. Ακόμη και μετά τη μεταμόσχευση, δεν υπήρχε χρονοδιάγραμμα. Όσο πιο σύντομα επιστρέψω, τόσο περισσότερο χαρούμενοι θα είναι όλοι”.

Για τη Βίρτους: “Η Βίρτους μου προσέφερε δουλειά σκάουτερ, το οποίο δεν έχει να κάνει καθόλου με το παρκέ. Ήταν απλά μία προφορική συμφωνία, οπότε δεν θα το χαρακτήριζα επίσημη πρόταση. Με ρώτησαν αν ήθελα να κάνω τέτοιου είδους δουλειά, αλλά σκέφτομαι ότι είμαι ακόμα παίκτης και θα ήθελα να είμαι ένας στη Σάσαρι”.

Ο Πολονάρα μίλησε και στην Repubblica, όπου εξήγησε ότι δεν είναι απογοητευμένος από την Βίρτους Μπολόνια.

“Πέρασα πολύ ωραία στην Μπολόνια. Το κλαμπ που προσέφερε την ευκαιρία να ενταχθώ στην ομάδα σκάουτινγκ, να γίνω μάνατζερ και να ανακαλύπτω ταλέντα. Αλλά είμαι 33 χρόνων και ακόμα νιώθω εντελώς παίκτης μπάσκετ. Αποδεχόμενος αυτή την πρόταση, αυτόματα θα σήμαινε ότι θα άφηνα το παρκέ. Αντιθέτως, θέλω να μείνω στο παρκέ. Το πιστεύω πραγματικά. Δεν ξέρω πότε ή αν, αλλά θέλω να αφήσω την πόρτα ορθάνοιχτη. Απογοητευμένος; Όχι, το συμβόλαιό μου τελείωσε στις 30 Ιουνίου και η Βίρτους είχε κάθε δικαίωμα να επιλκέξει ποιον δρόμο θα πάρει. Ξέρω ότι η Σάσαρι θα είχε επικοινωνήσει μαζί μου ανεξάρτητα, είτε ήμουν υγιής ή όχι, δεν έχει σημασία για εκείνους. Με βλέπουν ακόμη ως παίκτη. Και δεν θα με πιέσουν. Είναι ένα μεγάλο συμβόλαιο, τρία χρόνια. Τώρα, εξαρτάται από εμένα, να γίνω καλά και να επιστρέψω”.