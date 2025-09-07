Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ – Πονίτκα έστειλαν τους Πολωνούς στους “8” του Eurobasket 2025

Σε μάχη με την Τουρκία για δεύτερη σερί τετράδα πηγαίνει η Πολωνία, μετά από την νίκη της επί της Βοσνίας (80-72) στο ματς που άνοιξε τη δεύτερη ημέρα της φάσης των 16 του EuroBasket 2025.

Η Πολωνία πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025, επικρατώντας το μεσημέρι της Κυριακής (7/9) με 80-72 της Βοσνίας στη Xiaomi Arena της Ρίγα.

Όπως γράφει το SPORT24, η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα αναμετρηθεί με την Τουρκία για μια θέση στην τετράδα, αναζητώντας τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της στα ημιτελικά της διοργάνωσης, μετά την τέταρτη θέση του 2022. Με οδηγούς τον Τζόρνταν Λόιντ και τον Ματέους Πονίτκα, οι Πολωνοί έδειξαν έτοιμοι για μια ακόμη υπέρβαση.

Παρότι οι ασίστ δεν αποτύπωσαν τη συνολική εικόνα, η Πολωνία παρουσίασε καλή ομαδική λειτουργία, με τους Λόιντ και Πονίτκα να σηκώνουν το βάρος στην επίθεση, ενώ στην άμυνα συνέβαλαν όλοι. Ο Ντόμινικ Ολέινιτσακ άγγιξε το double-double, καλύπτοντας την κακή εμφάνιση του Όλεκ Μπαλτσερόφσκι.

Η Βοσνία ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η απώλεια του Τζον Ρόμπερσον με τραυματισμό στο φινάλε αποδείχθηκε καθοριστική. Παρά την προσπάθεια, η ομάδα του Άντις Μπετσίραγκιτς λύγισε, με τον Γιουσούφ Νούρκιτς να επιστρέφει αργά στο παρκέ και να μην προλαβαίνει να αλλάξει την κατάσταση.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Σάλινς, Πρακς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-23, 40-44, 62-61, 80-72