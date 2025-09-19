Πώς λύθηκε η παρεξήγησή Αντετοκούνμπο – Σενγκούν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγήκε μπροστά προκειμένου να υπάρξει η αποκλιμάκωση στη σχέση του με τον Αλπερέν Σενγκούν.

Η παρεξήγηση ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν ανήκει στο παρελθόν, αφού με ένα κοινό post στο Instagram οι δυο τους ξεκαθάρισαν την κατάσταση, απολογούμενοι ταυτόχρονα για όσα λάθη είχαν κάνει το προηγούμενο διάστημα.

Όπως γράφει το Sport24, οι ηγέτες της Εθνικής Ελλάδας και της Τουρκίας, παρότι βρέθηκαν και οι δύο στην καλύτερη πεντάδα του EuroBasket 2025, δεν αντάλλαξαν χειραψία στην βράβευσή τους και στη συνέχεια η κατάσταση κλιμάκωθηκε.

Ο Γιάννης από την πλευρά του ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιο που έκανε στο LIVE του για τις τουρκικές σημαίες, ενώ ο Σενγκούν μίλησε για επικοινωνιακό λάθος και έσβησε το post που έκανε μετά τον ημιτελικό με την Ελλάδα.

Πώς όμως φτάσαμε σε αυτήν την αποκλιμάκωση; Το ρεπορτάζ του Ντονάτας Ουρμπόνας για το BasketNews αναφέρει ότι μετά το απειλητικό μήνυμα που έλαβε η σύζυγος του Γιάννη από Τούρκο οπαδό, ο Αντετοκούνμπο έψαξε και βρήκε το τηλέφωνο του Σενγκούν και επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να λυθεί η παρεξήγηση.

Οι δυο τους μίλησαν στο τηλέφωνο και στη συνέχεια αντάλλαξαν μηνύματα ώστε να φτάσουμε στο κοινό post τους το βράδυ της Τρίτης.

Οι μάχες Αντετοκούνμπο και Σενγκούν θα παραμείνουν φυσικά στον αγωνιστικό χώρο εκει όπου ανήκουν, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μπαίνει μπροστά προκειμένου να μπει τέλος στο beef.