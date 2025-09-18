Πού και πότε θα δείτε το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν στην Αυστραλία

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”. Πού και πότε θα δείτε το παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR και η Παρτίζαν θα δώσουν μια φιλική αναμέτρηση (18/9, 12:30) στην κατάμεστη -αφού έγινε sold out- John Cain Arena της Μελβούρνης στο πλαίσιο του 7ου τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.

Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1, όπως και από το MatchCenter του SPORT24. Όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό, θα μπορέσουν να δουν τον αγώνα μέσα από το ERT World ή από το EuroLeague TV.

Ο Εργκίν Αταμάν, ο Κώστας Σλούκας, ο Ντίνος Μήτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, μετά τη συμμετοχή τους στο EuroBasket 2025, έφτασαν στην Αυστραλία.