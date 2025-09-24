Πού θα δείτε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και τα υπόλοιπα ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ρίχνονται στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson αντιμετωπίζοντας τον Αστέρα AKTOR και τον Παναιτωλικό αντίστοιχα. Πού θα δείτε τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής της League Phase.

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζεται την Τετάρτη (24/09) με πέντε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Αστέρα AKTOR (17:00) με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4 HD. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό (19:00), με το Cosmote Sport 3 HD να μεταδίδει την αναμέτρηση.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: