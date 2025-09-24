Πού θα δείτε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και τα υπόλοιπα ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Πού θα δείτε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και τα υπόλοιπα ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας BetssonΔιαβάζεται σε 1'
Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ρίχνονται στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson αντιμετωπίζοντας τον Αστέρα AKTOR και τον Παναιτωλικό αντίστοιχα. Πού θα δείτε τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής της League Phase.
- 24 Σεπτεμβρίου 2025 09:38
Η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζεται την Τετάρτη (24/09) με πέντε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Αστέρα AKTOR (17:00) με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4 HD. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό (19:00), με το Cosmote Sport 3 HD να μεταδίδει την αναμέτρηση.
Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:
- 15:00 Athens Kallithea – ΟΦΗ / Cosmote Sport 1 HD
- 15:00 Βόλος – Ατρόμητος / Cosmote Sport 3 HD
- 17:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός / Cosmote Sport 4 HD
- 19:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός / Cosmote Sport 3 HD
- 19:00 ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός / Cosmote Sport 5 HD