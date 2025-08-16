Πού θα δείτε το δυνατό φιλικό τεστ του Ολυμπιακού με την Ίντερ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ίντερ σε δυνατό φιλικό τεστ επί ιταλικού εδάφους ως πρόβα τζενεράλε για την έναρξη της χρονιάς. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ίντερ στην Ιταλία, δύο ημέρες μετά το σπουδαίο φιλικό με τη Νάπολι, ένα ακόμη τεστ επιπέδου Champions League, προκειμένου να τεστάρει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το επίπεδό της απέναντι στη φιναλίστ του περσινού τελικού της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 21:30 και θα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από το COSMOTE Sport1 και Live από το Match Center του SPORT24.