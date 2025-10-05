Πού θα δείτε το παιχνίδι Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός για την πρεμιέρα της Α1 Γυναικών

Πρεμιέρα με ντέρμπι στην Α1 Γυναικών με τον Αθηναϊκό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στον Βύρωνα.

Η Α1 Γυναικών άνοιξε την αυλαία της το Σάββατο με την νίκη του Πανσερραϊκού επί του ΠΑΟΚ και συνεχίζεται σήμερα (5/10) με τον κυρίως μέρος της πρώτης αγωνιστικής.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό το οποίο θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στις 19:45.

Νωρίτερα (στις 13:00), ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Πρωτέα Βούλας με LIVE μετάδοση από το YouTube κανάλι της Ομοσπονδίας, ενώ την ίδια ώρα ο Αμύντας υποδέχεται τη Νέα Ιωνία και στις 17:00 ο ΠΑΣ Γιάννινα θα παίξει με την Ανόρθωση Βόλου.