Premier League: Άνετη τριάρα στην πρεμιέρα για τη Φόρεστ, η Τσέλσι κόλλησε στο μηδέν με την Κρίσταλ Πάλας

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε εύκολα με 3-1 της Μπρέντφορντ για την πρεμιέρα της Premier League, ενώ την ίδια ώρα η Τσέλσι κόλλησε στο μηδέν με την Κρίσταλ Πάλας στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε σίφουνας στη νέα Premier League, καθώς επικράτησε 3-1 της Μπρέντφορντ με τρία γκολ στο πρώτο μέρος. Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο πήρε κεφάλι στο σκορ στην πρώτη της φάση στο ματς με τον Κρις Γουντ.

Σύμφωνα με το SPORT24, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και να έχουν κάποιες φάσεις με τον Έλιοτ Άντερσον. Οι Λονδρέζοι είχαν την πρώτη τους καλή φάση στο ματς με τον Γιάρμολουκ, όμως ο Σελς επενέβη. Στο 42ο λεπτό ο Γκιμπς – Γουάιτ με γλυκιά σέντρα βρήκε τον Εντόι κι εκείνος με το κεφάλι την έστειλε στο βάθος της εστίας, κάνοντας ντεμπούτο με γκολ.

Στις καθυστερήσεις η Φόρεστ έκανε το 3-0 με τον Άντερσον να μοιράζει την κατάλληλη στιγμή στον Γουντ κι εκείνος να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι είχαν τη μερίδα του λέοντος στις ευκαιρίες, όμως η Μπρέντφορντ ευτύχησε να μειώσει στο σκορ.

Ο Σανγκαρέ έκανε χέρι μέσα στην περιοχή στο 78ο λεπτό. Ο Τιάγκο ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε μειώνοντας σε 3-1. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα.

Το γκολ του Έζε δεν μέτρησε στο Στάμφορντ Μπριτζ και οι δύο ομάδες κόλλησαν στο μηδέν

Στην πρώτη καλή φάση στο ματς η Κρίσταλ Πάλας άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό. Ο Έζε εκτέλεσε με απευθείας φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως ο Γκεί πλησίασε το τείχος κάτι που ήταν αντικανονικό κι έτσι το γκολ δεν μέτρησε.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που είχαν την κατοχή της μπάλας και τις περισσότερες τελικές για να σκοράρουν, ενώ και η Πάλας είχε τις προσπάθειές της. Όσο περνούσε η ώρα οι παίκτες του Έντσο Μαρέσκα πίεζαν όλο και περισσότερο, όμως η Κρίσταλ Πάλας άντεξε μέχρι και το τέλος κι έτσι το 0-0 έμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2 (37′ Εκιτικέ, 49′ Χάκπο, 88′ Κιέζα, 90+4′ Σαλάχ – 64′, 76′ Σεμένιο)

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Φούλαμ 1-1 (55′ πεν. Ο’ Ράιλι – 90’+6′ Μουνίθ)

Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ 3-0 (61′ Μαγιέντα, 73′ Μπάλαρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ – Μπέρνλι 3-0 (10′, 60′ Ριτσάρλισον, 66′ Τζόνσον)

Γουλβς – Σίτι 0-4 (34′, 61′ Χάαλαντ, 37′ Ράιντερς, 80′ Τσερκί)

Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 0-0

Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ 3-1 (5′, 45+2′ Γουντ, 42′ Εντόι – 78′ πεν. Τιάγκο)

17/08 18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

17/08 22:00 Λιντς – Έβερτον

Δείτε εδώ τις βαθμολογίες.

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής